MHP'li Cantürk'ten uyarı

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Cantürk, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi HDP'nin de 'Evet' diyeceği şeklinde bir algı operasyonu yapılarak suni gündem oluşturmak istendiğini savundu. HDP'nin ne diyeceğinin MHP'yi bağlamayacağını söyleyen Cantürk, "HDP'nin Kandil'deki sözde sorumlularının beyanları ve TBMM'deki HDP Sözcüsü Sırrı Süreyya Önder'in, 'Yedi cihan bilsin. Biz ‘Hayır’ı örgütleyeceğiz' açıklamalarından sonra fazla söyleyecek söz olmadığını düşünüyoruz. Hatta Diyarbakır'da yeni doğan bir bebeğe referandum tercihinin isim olarak verilmesi bile bir bebeğin dahi bu algıya alet edilmek istendiğini gözler önüne sermektedir. Bizler Türklük için, devletimizin bekası için, velhasıl tüm şer odaklarına karşı töremize sahip çıkarak, 'Liderimizin yolu yolumuz, sözü sözümüzdür' diyoruz. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" dedi.