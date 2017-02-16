Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88154
ALTIN
146.046
DOLAR
3.6743
STERLIN
4.5940
EURO
3.9051
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

MHP'li Cantürk'ten uyarı

MHP Yönetim Kurulu Üyesi Cantürk, "Birileri 'HDP de 'Evet' diyecek' söylentisini ortaya atıp algı operasyonu yapmak istiyor, halkımız çok dikkatli olsun" dedi.

MHP'li Cantürk'ten uyarı

MHP Yönetim Kurulu Üyesi Cantürk, "Birileri 'HDP de 'Evet' diyecek' söylentisini ortaya atıp algı operasyonu yapmak istiyor, halkımız çok dikkatli olsun" dedi.

16 Şubat 2017 Perşembe 14:25
MHP'li Cantürk'ten uyarı
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Cantürk, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi HDP'nin de 'Evet' diyeceği şeklinde bir algı operasyonu yapılarak suni gündem oluşturmak istendiğini savundu. HDP'nin ne diyeceğinin MHP'yi bağlamayacağını söyleyen Cantürk, "HDP'nin Kandil'deki sözde sorumlularının beyanları ve TBMM'deki HDP Sözcüsü Sırrı Süreyya Önder'in, 'Yedi cihan bilsin. Biz ‘Hayır’ı örgütleyeceğiz' açıklamalarından sonra fazla söyleyecek söz olmadığını düşünüyoruz. Hatta Diyarbakır'da yeni doğan bir bebeğe referandum tercihinin isim olarak verilmesi bile bir bebeğin dahi bu algıya alet edilmek istendiğini gözler önüne sermektedir. Bizler Türklük için, devletimizin bekası için, velhasıl tüm şer odaklarına karşı töremize sahip çıkarak, 'Liderimizin yolu yolumuz, sözü sözümüzdür' diyoruz. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHPHasan CantürkAnayasa ReferandumuHdp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa Hareketi Alanya'da toplanıyor
Anayasa Hareketi Alanya'da toplanıyor
Alanyalı Toklu'ya AKP'de önemli görev
Alanyalı Toklu'ya AKP'de önemli görev
Ukrayna'ya Çavuşoğlu dopingi
Ukrayna'ya Çavuşoğlu dopingi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals