MHP'li Cantürk muhaliflere seslendi

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Cantürk, MHP'deki muhaliflere seslendi. "Yıllarca bu hareketin sayesinde tanınmış, ismini cismini bu harekete borçlu olan ve her fırsatta davaya olan inançlarını dile getirenler, ilk fırsatta tam anlamıyla hareketin liderini sırtından hançerlemişlerdir" diyen Cantürk, "Ülkücülerin gerçek yuvası Milliyetçi Hareket Partisi'dir" çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kocaeli Gebze'de ciddi bir kalp ameliyat geçirdiği gün, 544 delegenin imzasının olduğu kongre dilekçesini MHP Genel Merkezi'ne verenlerin davaya ihanet ettiklerini belirten Cantürk, "Ülkücülüğün temeli ve gereği olan, lider, teşkilat ve doktrine sadakatle bağlı olanlar teşkilatlarına sahip çıkmış, Türk milliyetçilerinin kalesinin zapt edilmesinin önüne geçmişlerdir. Eve dönmeme kararı alan, kapının önüne konulan 'Hançer Hareketi' mensuplarının yeni partilerine 'Hançer Partisi' ismini vermeleri isabetli ve anlamlı olacaktır. Geçmişten bugüne kök salan ülkülerimiz, geleceğe dair umutlarımız var. Bu ülke bir avuç soysuza, bu dava birkaç köksüze bırakılmayacak kutsal bir davadır" diye konuştu.

