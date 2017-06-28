MHP'li Cantürk muhaliflere seslendi

Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Cantürk, MHP'deki muhaliflere seslendi. "Yıllarca bu hareketin sayesinde tanınmış, ismini cismini bu harekete borçlu olan ve her fırsatta davaya olan inançlarını dile getirenler, ilk fırsatta tam anlamıyla hareketin liderini sırtından hançerlemişlerdir" diyen Cantürk, "Ülkücülerin gerçek yuvası Milliyetçi Hareket Partisi'dir" çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kocaeli Gebze'de ciddi bir kalp ameliyat geçirdiği gün, 544 delegenin imzasının olduğu kongre dilekçesini MHP Genel Merkezi'ne verenlerin davaya ihanet ettiklerini belirten Cantürk, "Ülkücülüğün temeli ve gereği olan, lider, teşkilat ve doktrine sadakatle bağlı olanlar teşkilatlarına sahip çıkmış, Türk milliyetçilerinin kalesinin zapt edilmesinin önüne geçmişlerdir. Eve dönmeme kararı alan, kapının önüne konulan 'Hançer Hareketi' mensuplarının yeni partilerine 'Hançer Partisi' ismini vermeleri isabetli ve anlamlı olacaktır. Geçmişten bugüne kök salan ülkülerimiz, geleceğe dair umutlarımız var. Bu ülke bir avuç soysuza, bu dava birkaç köksüze bırakılmayacak kutsal bir davadır" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.