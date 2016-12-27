MHP ihraç için düğmeye bastı

Özel Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz hafta yaptıkları çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelere yönelik düzenledikleri halk toplantılarında vatandaşlardan gelen talep ve yaşanan sıkıntılarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Önümüzdeki günlerde Payallar ve Konaklı Mahallesi'nde toplantılar yapılmasına karar verilirken, edinilen bilgilere göre, bir dönem MHP Genel Başkan Adayı olan Meral Akşener taraftarı oldukları iddiasıyla eski Milletvekili Adayı Cafer Uyar, eski İlçe Başkanı Hilmi Er, eski İlçe Başkan Adayı Yücel Apaydın ve halen Alanya Belediye Meclis Üyesi olan Hasan Özdemir'in MHP İl Teşkilatı tarafından tedbirli olarak disipline sevk edildikleri ve MHP İl Disiplin Kurulu'nun onay vermesi halinde MHP Genel Merkezi'nin bu dört ismi MHP'den ihraç edeceği öğrenildi.
MHP İl Teşkilatı, Akşener taraftarı oldukları iddiasıyla Cafer Uyar, Hilmi Er, Yücel Apaydın ve Hasan Özdemir'i tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti
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