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MHP 'Evet' için sahada

MHP İlçe Teşkilatı, Anayasa Referandumu için sahaya indi ve Mahmutlar Mahallesi'nde seçmenle buluştu.

MHP 'Evet' için sahada

MHP İlçe Teşkilatı, Anayasa Referandumu için sahaya indi ve Mahmutlar Mahallesi'nde seçmenle buluştu.

26 Mart 2017 Pazar 15:17
MHP 'Evet' için sahada
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 18 Mart'ta yapılan İlçe Kongresi'nden güçlü bir şekilde çıktıktan sonra saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Türkdoğan, hafta sonu Antalya'nın farklı ilçelerinde yapılan ilçe kongrelerine Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte katılırken, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül de boş durmayarak ekibiyle birlikte Mahmutlar Mahallesi'ne adeta çıkarma yaptı. 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi seçmenden 'Evet' oyu isteyen Sünbül, "Esnafı ve vatandaşı ziyaret edip referandum bilgilendirmesi yaptık. Alanya halkının sandıkta millet, devlet ve cumhuriyet için güçlü bir şekilde 'Evet' diyeceğinden eminiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe TeşkilatıAnayasa ReferandumuMahmutlar
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