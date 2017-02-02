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MHP'den Elikesik çıkarması

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Elikesik Mahallesi'nde bölge halkıyla buluştu

MHP'den Elikesik çıkarması

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Elikesik Mahallesi'nde bölge halkıyla buluştu

02 Şubat 2017 Perşembe 21:44
MHP'den Elikesik çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

GÖREVE geldiği günden bu yana şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere yönelik ziyaretleriyle dikkati çeken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ekibiyle birlikte bu kez Elikesik Mahallesi'ndeydi. MHP'lilere Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu da eşlik etti. Elikesik'te bölge halkının sorunlarını dinleyen Türkdoğan, halkın Alanya Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Türkdoğan, "Elikesik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldik. Hem Alanya Belediyesi'nin çalışmaları ile alakalı görüş, öneri ve beklentilerini yerinde dinledik, hem de önümüzdeki referandum sürecinde neden 'Evet' denilmesi gerektiğini anlattık. Mahalle Muhtarı Yusuf Boz'a ve mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hakk'ın yolunda, milletimizin yanındayız" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe Başkanı Mustafa TürkdoğanAlanya Belediye Başkan YardımcısıTunahan KasapoğluElikesik Mahallesi
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