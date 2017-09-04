Meral Akşener'in partisine şok sözler: FETÖ liderinin partisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman'ın MHP Bursa teşkilatı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşma dikkat çekti.

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Meral Akşener’i eleştiren Büyükataman, “Bu parti; ‘her görüşten insanın kendine ait değerleri bulacağı parti’dir. ‘Hiçbir ideolojik kaygısı olmayanların partisi’dir. ‘1980 öncesi Fethullah Gülen’in dinlerarası diyalog modeli uygulansa sağdan soldan ölümler olmazdı’ diyenlerin partisidir. ‘Ben FETÖ’nün Belediyeler başimamıyım’ diyenlerin partisidir. Kısaca ‘O hanıma sahip çıkın, koruyun’ diyen FETÖ liderinin partisidir” dedi.

Büyükataman devamında ise Necip Fazıl Kısakürek’in şiirini okuyarak şöyle devam etti:

“Ey şeddeli eşşeklik,

Anırışta cerbeze,

Bir harf bile değilsin,

Elif üstünde hemze”dir.

Takke düşmüş kel görünmüştür. Kimin ne olduğunu, neye ve kime hizmet ettiğini büyük Türk milleti görmüş ve anlamıştır. Daha yola çıkarken düğmeyi yanlış iliklemişlerdir. MHP'den değil bir oy koparmak, tek bir kıl dahi koparmaları mümkün değildir.

Gürültü çıkarmakla, çok konuşmakla, bir yerlere sığınmakla siyaset yapılıyor olsaydı, tarlaya gömülmezlerdi. Zira bunları konuşturanlar, meydana salanlar, kendilerine sahip çıkamamışlardır. Son kullanılma tarihleri bittiği zaman hepten bir kenara atılacakları muhakkaktır. Tarih bu gibi ayrılıkçıların, özel hesap peşinde olanların, yapmak yerine bozmak, birleşmek yerine bölmek için çırpınanların enkazıyla doludur.”