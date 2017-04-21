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'Meçhul dostlarla seçimi kazanırız'

Tosmur Mahallesi Muhtar Adayı İsa Akar, çalışmalarına hızlı başladı. Akar, semt pazarında seçmenle buluştu.

'Meçhul dostlarla seçimi kazanırız'

Tosmur Mahallesi Muhtar Adayı İsa Akar, çalışmalarına hızlı başladı. Akar, semt pazarında seçmenle buluştu.

21 Nisan 2017 Cuma 14:36
'Meçhul dostlarla seçimi kazanırız'
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Haber: Alper KUTAY

4 HAZİRAN'DA yapılacak Tosmur Mahallesi Muhtarlığı Ara Seçimi'nde aday olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi İsa Akar, Tosmur'da semt pazarını ziyaret etti. Tosmur'da oy kullanacak olan seçmene broşür verip projelerini anlatan Akar, "Halkın bize desteği çok iyi. Pazar esnafı da Tosmur'da yapılacak seçimleri biliyor ve yakından takip ediyor. Onların desteği de bizi mutlu etti. Biz onlara 'Meçhul dostlarımız' diyoruz. Gıyabımızda tanıdık, eş, dost ve akrabalarından bizler için destek istediklerini söylediler. Allah onlardan razı olsun. Biz bir gönül seferberliği başlattık ve 'Sıkmadık el bırakmayacağız' diye yola çıktık. Alanya'nın genelinde bir destek olması da ayrıca gurur verici. Seçime referandum gibi yüksek bir katılım olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tosmur MahallesiTosmur Mahallesi Muhtarlığı Ara Seçimiİsa Akar
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