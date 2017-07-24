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'Marifet üye sayısında değil'

AKP'nin delege seçiminde Mahmutlar'daki 2 bin 699 üyenin sadece 84'ünün oy kullanmasını eleştiren CHP'li Karagöz, "Üyelerin sadece yüzde 3,1'i oy kullanmış. Demek ki marifet üye sayısında değilmiş" dedi

'Marifet üye sayısında değil'

AKP'nin delege seçiminde Mahmutlar'daki 2 bin 699 üyenin sadece 84'ünün oy kullanmasını eleştiren CHP'li Karagöz, "Üyelerin sadece yüzde 3,1'i oy kullanmış. Demek ki marifet üye sayısında değilmiş" dedi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:28
'Marifet üye sayısında değil'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, "Dünyanın en değerli tapusu Lozan'dır. Tahmin bile edilemeyecek fedakârlıklar ve değerle alınmıştır. Vatan toprağının daimi belgesi, kalıcı barış ve zaferin simgesi Lozan'ın yıldönümü kutlu olsun. Ata'mın ve İsmet Paşa'mın önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın hafta sonu merkez ve bazı civar mahallelerde yapılan delege seçimlerine göndermelerde bulunan Karagöz, "Gazetede çıkan haberlere göre AKP'nin Mahmutlar Mahallesi delege seçimleri 56-28 sonuçlanmış. Benim ilgimi çeken kısım ise tutanakta yazan 2 bin 699 üyenin 84'ünün oy kullanmış olması. Bu rakam yüzde 3,1'e denk geliyor" diye konuştu.
'FİLİSTİN ZULMÜ SON BULMALI'
Bundan iki yıl önce AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun CHP İlçe Teşkilatı'na üye sayısı üzerinden yüklendiğini söyleyen Karagöz, "Belki de bizi üye sayımız üzerinden eleştirdiği için bu düşük katılım dikkatimi çekmiş olabilir. Demek ki marifet üye sayısında değilmiş" mesajı verdi. Öte yandan, İsrailli solcuların 2011'den beri Filistin'e uygulanan yaptırımları protesto edip haklarının tanınmasını istediklerini söyleyen Karagöz, "Büyük ihtimalle tıpkı bizde olduğu gibi kendilerine 'vatan haini' denilip her türlü baskıya tabi tutuluyorlardır. Kendine sağ adını veren siyasetin, dönülemez bir noktaya gelmeden önce dünyayı ateşe vermek yerine başka bir amacı tartışmasının zamanı gelmiştir. Tüm insanlar kardeştir. Onları kutuplaştıran ve düşman yapan politikaların hiçbirini tanımıyoruz. Filistin'e yapılan bu zulüm de derhal son bulmalıdır" diye konuştu.

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MahmutlarCHP
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