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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Mahmutlar Muhtarı okul istiyor

Mahmutlar'ın nüfusunun arttığını ve okul sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Muhtar Top, "Gazipaşa merkezde nüfus 200 bin ama 15 okul var. Mahmutlar'da nüfus 40 bin ama 7 okul var" dedi

Mahmutlar Muhtarı okul istiyor

Mahmutlar'ın nüfusunun arttığını ve okul sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Muhtar Top, "Gazipaşa merkezde nüfus 200 bin ama 15 okul var. Mahmutlar'da nüfus 40 bin ama 7 okul var" dedi

30 Haziran 2017 Cuma 22:59
Mahmutlar Muhtarı okul istiyor
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Haber: Alper KUTAY

MAHMUTLAR Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, mahallesine acil olarak okul istediğini söyledi. Muhtar Top, "Mahmutlar İlköğretim Okulu şu an 1600 öğrenci 25 derslikli ve 40 kişilik sınıflarda sabahçı akşamcı olarak eğitim yapıyor. Öğrenciler sabah uykusuz. Saat 06.30'da derse giriyorlar. Sabahçı öğrenciler saat 12.30'da okuldan çıkıyor. Öğlenci öğrenciler ise saat 13.00'de derse girip saat 18.00'de çıkıyorlar.   Mahmutlar Mahallesi'ne acilen 48 derslikli bina lazım.Mahmutlar'da yer çok. 700-8000 dönüm hazine arazimiz var. Bunun 100 dönümüne 2 tane kampüs okul projesi hayata geçirilebilir. Mahmutlar Muhtarı olarak mahalleme acil okul istiyorum. Ayrıca yıllardır haykırıyorum. Hem Alanya hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne projeli çok amaçlı öğrencilerimizin kullanabileceği kapalı spor ve kültürel salonun yapılması için dilekçeler verip, yazışmalar yaptım ama bunlar hala başlamadı. Mahmutlar'da 7 okul 5 bin öğrenci var. Bu öğrencilerimizin 400'ü farklı milletlerden. Her gün nüfusumuz artıyor. Gazipaşa merkezde nüfus 200 bin ama 15 okul var. Mahmutlar'da nüfus 40 bin ama 7 okul var. Mahmutlar eğitimin, okulların en güzeline layık. Yetkililere sesleniyorum. Daha çağdaş, laik, hijyenik 20 kişilik sınıflarda eğitim için yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.
 

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