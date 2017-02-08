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'Kutlu dava 48 yaşında'

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin 48. kuruluş yıldönümüne ilişkin önemli mesajlar verdi

'Kutlu dava 48 yaşında'

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin 48. kuruluş yıldönümüne ilişkin önemli mesajlar verdi

08 Şubat 2017 Çarşamba 18:03
'Kutlu dava 48 yaşında'
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Haber: Alper KUTAY 

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin kuruluşunun 48. yıldönümünü kutladı. Türkdoğan, “8-9 Şubat 1969 tarihinde rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in önderliğinde, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet, yeni bir dünya ve yeni bir toplum anlayışının siyasetteki temsilcisi olarak kurulan Milliyetçi Hareket Partisi'nin o tarihte başlayan büyük yolculuğunun 48. yılını idrak etmiş bulunmaktayız. Türk milliyetçiliğinin çıktığı bu kutlu yolculuk, Türk milletine, Türk vatanına ve insanlığa hizmet yolunda yılgınlığa, umutsuzluğa ve kesintiye meydan vermeden kara sevdalıların omzunda ilelebet yürümeye devam edecektir" dedi.
'ARKASINA BAKMADAN YÜRÜDÜ'
Türkdoğan şöyle devam etti: "Rahmetli Başbuğumuz Türkeş Bey’in arkadaşlarına hitaben söylediği, ‘Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum’ sözleri bu tarihi sürecin ve şuurun yansımasıdır. Türk milliyetçiliği, taşınması çok ağır bir sorumluluk ve çok şerefli bir hüviyettir. Bu vesileyle, Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, bugün bölücülükle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla yâd ediyorum. Bir ülkü etrafında toplanmak için bizlere liderlik etmiş, yol göstermiş, bizleri yetiştirmiş olan, ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e, şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş aziz dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
MHPIlçe BaşkanıMustafa Türkdoğan
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