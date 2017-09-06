Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108814
ALTIN
147.993
DOLAR
3.4414
STERLİN
4.4860
EURO
4.1076
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
Whatsapp ücretli oluyor
6 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
6 Eylül 2017 Yeni Alanya...
06 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
6 Eylül Günlük Burç Yorumu
banner468

Kulisleri sallayan iddia! AK Parti'de Tansu Çiller sürprizi

AK Parti yüzde 51 oy oranını yakalamak için farklı kesimlere yönelecek. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılığı için MHP lideri Bahçeli ve eski Başbakan Çiller'in isimleri geçiyor

Kulisleri sallayan iddia! AK Parti'de Tansu Çiller sürprizi

AK Parti yüzde 51 oy oranını yakalamak için farklı kesimlere yönelecek. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılığı için MHP lideri Bahçeli ve eski Başbakan Çiller'in isimleri geçiyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:09
Kulisleri sallayan iddia! AK Parti'de Tansu Çiller sürprizi
banner404

AK Parti, 2019'daki seçimlerde yüzde 51'e ulaşmak amacıyla partiye oy vermeyen kitlenin tercihlerini araştırmak için harekete geçti.  Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'ın daha geniş bir yelpazeyi kucaklamak amacıyla başkan yardımcılarını farklı kesimlerden belirleyeceği iddia ediliyor. Kulislerde  MHP Lideri Bahçeli ile Çiller'in de isimleri konuşuluyor.

AK Parti'de art arda yapılan  MYK ve MKYK toplantılarında, 2019 seçimlerine ilişkin rotayı belirlemek için yapılmasına karar verilen yeni araştırmanın konusu, bu kez parti tabanını değil, muhaliflerin talep ve tercihlerini öğrenmek olarak belirlendi. Bunun en önemli nedeninin, yüzde 51'e ulaşmak için kimlerden destek alınabileceğini saptamak olduğu belirtiliyor.  AK Parti Genel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'ın geniş bir yelpazeyi kucaklamak için sürpriz isimlerden başkan yardımcısı belirleyeceği iddia ediliyor.

İNCE HESAPLAR

AK Parti kulislerinde, güncel ekonomi ve dış politika sorunları kadar, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler de konuşuluyor. Bu seçimlerde ilk kez partiler yüzde 50 barajıyla yarışacağı için cumhurbaşkanı adaylarının yarışı, partilerin yarışından daha büyük önem taşıyacak. Bu nedenle son yapılan araştırmalarda oyu yüzde 46-48 bandında çıkan  AK Parti'de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmaması için kafa yoruluyor.

YARDIMCI SENARYOLARI

Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'ın,  MHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına hız veren  Meral Akşener faktörünü de hesaba katarak, seçim sürecinde başkan yardımcılarını farklı kesimlerden belirleyeceği ve böylece daha geniş bir yelpazeyi kucaklamayı planladığı iddia ediliyor. Kulislerde, başkan yardımcısı aday adayı olarak eski başbakan  Tansu Çiller,  MHP Lideri  Devlet Bahçeli gibi siyasilerin isimleri dillendiriliyor. Çiller'in son dönemlerde, Cumhurbaşkanlığı'nın programlarına sıkça davet edilmesi de bunun habercisi olarak yorumlanıyor. Ancak bu senaryonun en büyük eksiğinin, kritik dönemlerde parti için büyük önem taşıyan Kürt oylarının tamamen kaybedilmesi olacağı yorumu yapılıyor.

AR-GE'YE TALİMAT

Bu nedenle seçime giderken, kimlerle ittifak yapılacağı ve dışarıdan kimlerin desteğinin alınacağının önemine vurgu yapılıyor.  AK Parti AR-GE Başkanlığı'na, partiye oy vermeyen kitlenin tercih ve taleplerinin belirlenmesi için araştırma yapmaları konusunda talimat verildi. Bu talimatın nedeninin, 'destek verecek yeni kitle arayışı' olduğu belirtiliyor. Genç seçmen oylarındaki azalmanın önüne geçmek için yerelde 'genç başkan ve genç parti yöneticisi' belirleme çabasının da aynı nedenden kaynaklandığı ifade ediliyor.

2. PARTİ ÇIKMA OLASILIĞI

AK Parti kulislerinde kafa yorulan ikinci konu ise 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'nın kazanılmasına karşın, partinin ikinci çıkma olasılığı. Bu az bir olasılık olarak görülse de yok sayılamıyor. Cumhurbaşkanının partisinin, parlamentoda ikinci çıkması, uygulamada ciddi sıkıntı yaratacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden, bütçesine kadar birçok konuda önüne engel konulabilecek ve hareket kabiliyeti azalacak.

'YALOVA SENDROMU'

AK Parti'de, iki yıl içinde doğru strateji izlenmezse, 2014'teki  Yalova belediye seçimleri ile  Balıkesir belediye seçimlerindeki ittifaklarla karşılaşılabileceği konuşuluyor. O dönemde  Yalova seçimleri tekrar edildiğinde muhalif partiler tek cephe oluşturarak  Yalova'yı,  AK Parti'den almıştı. Benzer durum  Balıkesir'de de yaşanmış, bu kez ittifak,  MHP'li aday üzerinde yapılmıştı. Parti kulislerinde bu olay, ' Yalova sendromu' olarak anlatılıyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziMerkez Yürütme KuruluGenel Başkanı Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berberoğlu'ndan kongre açıklaması
Berberoğlu'ndan kongre açıklaması
Alanya CHP'de seçimler başlıyor
Alanya CHP'de seçimler başlıyor
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu: Fitne şeytandandır
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu: Fitne şeytandandır

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim