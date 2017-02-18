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Köse 'Anayasa'yı anlattı

AKP'li Köse, "Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı 'Bugün git yarın gel' devrini sona erdirecek" dedi

Köse 'Anayasa'yı anlattı

AKP'li Köse, "Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı 'Bugün git yarın gel' devrini sona erdirecek" dedi

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:31
Köse 'Anayasa'yı anlattı
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ADALET Ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Mustafa Köse, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Toplantı Salonu'nda partililere hitap ederek 16 Nisan'da referandumla halk oylamasına sunulacak 'Yeni Anayasa' sistemini anlattı. Tarihte Alparslan Türkeş, Turgut Özal gibi isimlerin de Türkiye yönetim sisteminin en iyi başkanlık sistemi olacağını söylemesinden bahseden Köse, "Rejim değişikliği olacağından hep 4 maddeden bahseden insanlar var. Nedir bu 4 madde bir bakalım, bir Türkiye cumhuriyettir, diyor sıkıntı yok. İki Demokrattır diyor problem yok. Üç bayrağı budur, Dili budur İstiklal marşı budur diyor sorun yok. Dört bunlar değişemez diyor, sorun var mı onda da yok. Ee ne var o zaman? 82 anayasasına göre Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiç bir şekilde cezalandırılmıyor ama Kenan Evren bunun için de kalıp bulmuş, anayasadan vatana ihanet yasasını kaldırmış. Cumhurbaşkanı nasıl yargılanabiliyor, meclisin dörtte üçü veya yüzde 75'inin oylarıyla yapabiliyorsunuz. Ama biz neyi getiriyoruz yüzde 66 ile yargılanmasının önünü açıyoruz. Hangisi daha kolay?"
'BUGÜN GİT YARIN GEL'
Köse şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'na biz şimdi hangi yetkileri veriyoruz, kararname çıkarma yetkisi veriyoruz ama bunun da sınırları var. Temel haklar konusunda kararname çıkaramayacak, siyasi hak ve ödevler konusunda çıkaramayacak, kanunu olan bir konuda kararname çıkarsa kanun esas alınacak kararname geçersiz sayılacak. Peki ne veriyoruz cumhurbaşkanına, idari anlamda işleri çabuk yürütme yetkisi veriyoruz. Bugün git yarın gel devri bitecek. Üst düzey kamu görevlilerini atayacak. Sistemin özü bu. Cumhurbaşkanı sistemi engellemeye yönelik saldırıları ortadan kaldıracak. 5 yılda bir seçim yapacağız ve hem cumhurbaşkanını hem de vekilleri seçeceğiz. Bununla da ilgili diyorlar ki güçlü Cumhurbaşkanı adayı olan hükümeti de alır. Bu millet kime oy vereceğini iyi bilir kardeşim hiç dert etmeyin. Tarihte örneği çoktur.
'BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKACAK'
Bu sistem millet iradesi dışında başka bir iradeyi devredışı kılıyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, ama bu 82 anayasası ile değişmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve bu hakkını meclis nezdinde kullanır diyor. Bu millet şimdi kime bu hakimiyeti vereceğini bilecek. Eskiden evinde parti liderlerini bornozla karşılayıp hükümet kurmaya çalışan medya patronu olduğunu iddia eden kişiler olmayacak."

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Anahtar Kelimeler:
AkpKöşeAKPli KöseCumhurbaşkanıAntalya Milletvekili
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