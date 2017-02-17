Köse 'Anayasa' için geliyor

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi halkı bilgilendirmek için 18 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 16.00'da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda bir bilgilendirme toplantısı yapacağını kaydetti. Tüm vatandaşları ve partilileri toplantıya davet eden Berberoğlu, referandum öncesi merkez ve bazı mahallelerde seçim ofisi açacaklarını da bildirdi. İlk ofisin, 25 Metrelik Yol üzeri, Hacet Kavşağı yanında, Hancı Pastanesi karşısındaki eski Hanedan Pastanesi'nin bulunduğu işyeri olacağını söyleyen Berberoğlu, daha sonra sırasıyla Mahmutlar, Konaklı, Avsallar ve Payallar Mahallesi'nde de seçim ofisleri açacaklarını ifade etti.