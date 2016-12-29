Konaklı programı iptal

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi, Ünver ve Aksoy Ailesi'nin Cikcilli Düğün Salonu'ndaki düğün törenlerine katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyip Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Mustafa Türkdoğan, çiftin mutluluklarının bir ömür boyu sürmesini temenni etti. Öte yandan MHP İlçe Teşkilatı'nın bu akşam Konaklı Mahallesi'nde organize edilen halk toplantısının ise başka bir güne ertelendiği bildirildi. MHP Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, "Konaklı Mahalle Başkanı Ali Yüksel, Anadolu Hastanesi'nde anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi. Kendisine teşkilat olarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca Cuma akşamı Konaklı'da yapacağımız programı da ileri bir tarihe erteledik" dedi.