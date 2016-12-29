Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
130.732
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3067
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
banner416
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Konaklı programı iptal

MHP'nin bu akşam Konaklı'da düzenleyeceği halk toplantısının, Mahalle Başkanı Ali Yüksel'in ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi

Konaklı programı iptal

MHP'nin bu akşam Konaklı'da düzenleyeceği halk toplantısının, Mahalle Başkanı Ali Yüksel'in ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi

29 Aralık 2016 Perşembe 21:15
Konaklı programı iptal
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi, Ünver ve Aksoy Ailesi'nin Cikcilli Düğün Salonu'ndaki düğün törenlerine katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyip Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Mustafa Türkdoğan, çiftin mutluluklarının bir ömür boyu sürmesini temenni etti. Öte yandan MHP İlçe Teşkilatı'nın bu akşam Konaklı Mahallesi'nde organize edilen halk toplantısının ise başka bir güne ertelendiği bildirildi. MHP Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, "Konaklı Mahalle Başkanı Ali Yüksel, Anadolu Hastanesi'nde anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi. Kendisine teşkilat olarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca Cuma akşamı Konaklı'da yapacağımız programı da ileri bir tarihe erteledik" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHPKonaklıProgramı Iptal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet'ten çağrı
Saadet'ten çağrı
'AKP turizmi umursamıyor'
'AKP turizmi umursamıyor'
Vatan Partisi yönetimi toplandı
Vatan Partisi yönetimi toplandı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals