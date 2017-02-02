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Koca Reis'ten Güney'e ziyaret

Alanya siyasetinin "Koca Reis" lakabı ile tanınan ismi Kerim Ertekin, Koordinatör Güney'i ziyaret etti.

Koca Reis'ten Güney'e ziyaret

Alanya siyasetinin "Koca Reis" lakabı ile tanınan ismi Kerim Ertekin, Koordinatör Güney'i ziyaret etti.

02 Şubat 2017 Perşembe 21:50
Koca Reis'ten Güney'e ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA siyasetinde 40 yılı aşkın süre hem muhtarlık hem de belediye başkanlığı yapan, halen de Alanya Belediye Meclisi Üyesi olarak aktif siyasete devam eden, 2014'te kapanan Cikcilli Belediyesi'nin ilk ve son başkanı olan Kerim Ertekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'i ziyaret etti. Alanya siyasetinde "Koca Reis" olarak tanınan Ertekin'e, kapanan Çıplaklı Belediyesi eski başkanı olan amcasının oğlu Yaşar Ertekin de eşlik etti. Güney'in ata dostu olduğunu söyleyen Kerim Ertekin, çalışmalarında başarılar diledi. Öte yandan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Batı Otobüs Durağı'na koydurduğu emanet büfeden dolayı esnafı adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Koca ReisKerim ErtekinKoordinatör Güney
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