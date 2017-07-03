Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100522
ALTIN
139.717
DOLAR
3.5558
STERLIN
4.6038
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Flaş Haber
Alanya'da korkunç kaza!
Kapat

'Kimse hareketi küçümseyemez'

Bahçeli'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Hasan Özdemir'e yanıt veren Ülkü Ocakları, "Kimse bu kutlu hareketi küçümseyecek cümleler kullanamaz" dedi

'Kimse hareketi küçümseyemez'

Bahçeli'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Hasan Özdemir'e yanıt veren Ülkü Ocakları, "Kimse bu kutlu hareketi küçümseyecek cümleler kullanamaz" dedi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:26
'Kimse hareketi küçümseyemez'
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Meclis Üyesi MHP'li Hasan Özdemir, geçmişte sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle MHP'den ihraç edildi. İhraç tebliğini mektup yoluyla alan Özdemir'in, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Gazipaşa'da Meral Akşener'i karşılayan ekipte yer aldığı ifade edildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin geçtiğimiz hafta geçersiz ve yok hükmünde saydığı Tüzük Kurultayı'na da katılan Özdemir, MHP Isparta İl Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi.
'KİM OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ'
İhraç mektubunu sosyal medya hesabında paylaşan, ardından, "Birileri birilerinin üzerinden hesap yaparak beni MHP'den ihraç ederek kazandıklarını zannetmesin. Onların kim olduğunu biliyoruz" diyen Hasan Özdemir'in ardından bir değerlendirme yapan Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, şöyle konuştu:
'UCUZ KLAVYE KAHRAMANLARI'
"FETÖ terör örgütünün bilerek veya bilmeyerek trenine binmiş herkese ilk ve son uyarımızdır. Herkes aklını başına almalıdır, klavye başında sosyal medyadan işkembeden sallayarak hadsizlik etmemelidir. Ülkü Ocakları'nın kapısından içeri girmeyenler Ülkücü Hareket adına konuşmasınlar. Niyeti kötü olan, Milliyetçi Ülkücü Hareket'i yaralamaya çalışan, mücadelesini akamete uğratmaya çalışan herkesle her platformda mücadele vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHPHasan ÖzdemirÜlkü Ocakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu ve Akıncı çalışma yemeğinde buluştular
Çavuşoğlu ve Akıncı çalışma yemeğinde buluştular
Başkan belediyeyi ‘yaktı’
Başkan belediyeyi ‘yaktı’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals