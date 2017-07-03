'Kimse hareketi küçümseyemez'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Meclis Üyesi MHP'li Hasan Özdemir, geçmişte sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle MHP'den ihraç edildi. İhraç tebliğini mektup yoluyla alan Özdemir'in, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Gazipaşa'da Meral Akşener'i karşılayan ekipte yer aldığı ifade edildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin geçtiğimiz hafta geçersiz ve yok hükmünde saydığı Tüzük Kurultayı'na da katılan Özdemir, MHP Isparta İl Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi.

'KİM OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ'

İhraç mektubunu sosyal medya hesabında paylaşan, ardından, "Birileri birilerinin üzerinden hesap yaparak beni MHP'den ihraç ederek kazandıklarını zannetmesin. Onların kim olduğunu biliyoruz" diyen Hasan Özdemir'in ardından bir değerlendirme yapan Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, şöyle konuştu:

'UCUZ KLAVYE KAHRAMANLARI'

"FETÖ terör örgütünün bilerek veya bilmeyerek trenine binmiş herkese ilk ve son uyarımızdır. Herkes aklını başına almalıdır, klavye başında sosyal medyadan işkembeden sallayarak hadsizlik etmemelidir. Ülkü Ocakları'nın kapısından içeri girmeyenler Ülkücü Hareket adına konuşmasınlar. Niyeti kötü olan, Milliyetçi Ülkücü Hareket'i yaralamaya çalışan, mücadelesini akamete uğratmaya çalışan herkesle her platformda mücadele vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."