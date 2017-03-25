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Kılıçdaroğlu'nu bununla koruyacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları için bugün özel uçakla Diyarbakır'a geldi. Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemi alınırken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de kendisine zırhlı araç tahsis etti

Kılıçdaroğlu'nu bununla koruyacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları için bugün özel uçakla Diyarbakır'a geldi. Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemi alınırken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de kendisine zırhlı araç tahsis etti

25 Mart 2017 Cumartesi 13:21
Kılıçdaroğlu'nu bununla koruyacaklar
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DİYARBAKIRHavalimanı'na saat 10.30'da gelen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandı ve buradan doğruca CHP il binasına geçti. Kılıçdaroğlu, CHP il yöneticileriyle yaptığı toplantıda referandum çalışmalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP il binasında partililerle görüşmesini tamamladıktan sonra referandumla ilgili partisinin görüşlerini anlatmak üzere Demirok Düğün Salonu'ndaki toplantıya katıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemi alınırken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de kendisine zırhlı araç tahsis etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gideceği güzergahlarda da Özel Harekat timlerinin görevlendirildiği dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluCHPDiyarbakırZırhlı Araç
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