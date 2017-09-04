Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Kongresi mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, Sivas Kongresi'nin 98'inci yılını kutlayarak, "'Ya istiklal ya ölüm' diyen bir liderin, bir milletin verdiği destansı mücadelenin temelini atan Sivas Kongresinin 98. yılı kutlu olsun" dedi.