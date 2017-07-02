Kılıçdaroğlu: Bizi suçlamasınlar, dinlesinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaletli bir yönetim istediklerini belirterek, "Adaletli bir devlet, adaletli bir toplum istiyoruz. Adaletin egemen olduğu, hepimizin rahatlıkla konuşabildiği, düşüncelerini ifade ettiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. Bu açıdan umuyorum bizim Adalet Yürüyüşümüze ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar. Bizi suçlamasınlar, bizi dinlesinler. Biz bu ülkenin insanlarıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 07.00'de Sakarya'nın Erenler İlçesi Dörtyol Mevkii'ndeki mola yerinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 24 yıl önceki Sivas katliamında katledilenleri anarak, "Adalet Yürüyüşümüzün 18'inci günündeyiz. Bugünümüz de hayırlı olur inşallah. Son derece kararlı, azimli, bilinçli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşümüze destek veren vatandaşlar da bizim arzu ettiğimiz gibi her türlü provokasyona karşı duyarlılıklarını koruyorlar. O nedenle o yurttaşlarıma da içten teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün 2 Temmuz Sivas katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Adalet arayışları hala devam ediyor. Bizim bu Adalet Yürüyüşü'nün ne kadar anlamlı olduğunu gösteren temel göstergelerden birisidir. Bu bağlamda hiç kimsenin inancından, kimliğinden, siyasi görüşünden ötürü suçlanmaması krimalize edilmemesi bizim en büyük arzumuzdur. İnsanı düşünceleri, fikirleriyle kabul edip, baş tacı etmeliyiz. Onlar ne zaman düşüncelerini açıklarlarsa bu düşüncelere hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama birlikte yaşama irademizi birlikte ortaya koymak zorundayız" dedi.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN ADALET

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisinin kadrolu çalışmak istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerinin dün yanlarında olduklarını ve onların da adalet istediğini söyledi. CHP Genel Başkanı, "Onlar diyor k;i'Bbize söz verildi, kadro verilecekti, ne olursunuz bunu bir kez daha dile getirin.' Adalet yürüyüşünde 1 milyonu aşkın taşeron işçisinin adalet talebini yine bu sabah saat 07.00'de hepinizin huzurunda dile getiriyorum. Onlar için de adalet istiyorum. Onlar da çalışıyor, üretiyor ve alın teri döküyor. Onlar da kadrolu çalışma ve iş güvenceleri olmasını isterler. Dolayısıyla adalet isterler ve adaleti sağlamak zorundayız" diye konuştu.

"BİZİ SUÇLAMASINLAR DİNLESİNLER"

Kendilerinin suçlanmamasını, dinlenilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, Hz. Muhammed'in

"1 günlük adeletle yönetim, 60 yıl ibadet etmekten daha üstündür" hadisini hatırlatırken şöyle devam etti:

"Biz 1 gün değil, hepimiz adaletli davranalım diye yürüyoruz. 1 gün bile değil. Hepimiz bize destek veren tüm yurttaşlarımız adaletli bir yönetim, adaletli bir devlet, adaletli bir toplum istiyoruz. Adaletin egemen olduğu hepimizin rahatlıkla konuşabildiği, düşüncelerini ifade ettiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. Bu açıdan umuyorum bizim adalet yürüyüşümüze ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar. Suçlama yerine dinlemek, bir yöneticinin temel görevidir. Niçin biz yürüyoruz, hangi gerekçeyle yürüyoruz? Bize yapılan tüm hakaretlere rağmen neden sessiz kalıyoruz? Neden inançla ve kararla 'Adalet, adalet adalet' diyoruz. Bizi suçlamasınlar, bizi dinlesinler. Biz bu ülkenin insanlarıyız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütü tarafından öldürülen Ak Partili yöneticiler için başsağılığı dileğinde bulunarak, şöyle dedi:

"TERÖRE KARŞIYIZ"

"Biz teröre karşıyız. İki Adalet ve Kalkınma Partili yönetici doğuda terör örgütü tarafından katledildi. İki yöneticinin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Siyasal partinin Adalet ve Kalkınma Parti'nin yöneticilerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Yine diyoruz ki terör kimden nereden ve nasıl gelirse gelsin hep birlikte onurlu bir şekilde teröre karşı durmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Tıpkı adaleti savunduğumuz gibi."

Sivas'ın Divriği İlçesi'nden gelen kadınlar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamasının ardından çiçek vererek, yürüyüşe katıldı. Hava sıcaklığı nedeniyle bugün yürüyüş 1 saat erkene alınırken, bugün 7.3 kilometre, 6.5 kilometre ve 3.7 kilometre olmak üzere 17.5 kilometre yürünerek Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ne ulaşılması planlandı.