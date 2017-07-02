'Kıbrıs'a derhal Türk üssü kurun'

SAADET Partisi (SP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, Kıbrıs Konferansı'na katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesini Rum kesimiyle, İngiltere'yle ve Birleşmiş Milletler temsilcileri ile görüşen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek, "Sayın Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki sorunu 1974'te merhum Necmettin Erbakan hocamız çözmüştür. Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur" dedi. Kıbrıs'ta yapılması gerekenleri Saadet Partisi'nin bakış açısıyla değerlendiren Sarıca, "KKTC'nin tanınması için Türkiye bir atak başlatmalıdır. Türkiye stratejik konumu ve doğal kaynakları açısından Doğu Akdeniz'in en önemli bölgesindedir. Bu sebeple Kıbrıs'tan asla taviz verilemez. Rumlar geçmişte olduğu gibi bugün de yapılacak olası bir antlaşmaya uymayacaklardır. Bunun için Ada'dan asker çekmek bir yana Türkiye, bölgedeki sıcak gelişmeleri dikkate alarak, Kuzey Kıbrıs’ta bir hava üssü kurmalıdır. Ayrıca Ada'da huzur ve güvenlik ortamının hâkim olmasını sağlayan 1974 Barış Harekâtı nedeniyle 20 Temmuz günü ‘Milli Bayram' ilan edilmelidir" dedi.

