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Kıbrıs krizi için İsviçre'ye gitti

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir sistemin gelmesi için tüm tarafların çaba sarf etmelerini istedi

Kıbrıs krizi için İsviçre'ye gitti

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir sistemin gelmesi için tüm tarafların çaba sarf etmelerini istedi

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:05
Kıbrıs krizi için İsviçre'ye gitti
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Haber: Alper KUTAY

RAMAZAN Bayramı'nda memleketine gelip hemşerileriyle bayramlaşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm bulunması hedefiyle 12 Ocak 2017'de başlayan Kıbrıs Konferansı'nın bir sonraki oturumu için İsviçre'ye gitti. İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında başlayan Kıbrıs Konferansı öncesi adadaki iki taraf ve garantör ülkelerin temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Akşam yemeğine Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri  Nikos Anastasiadis katıldı.
'BURAYA ÇÖZÜM İÇİN GELDİK'
Bakan Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, ilk oturumda Kıbrıs sorununun "tarihi perspektif içinde bütüncül yaklaşımla çözümü" konusunda bir yaklaşım ortaya koydu. Bakan Çavuşoğlu, "Biz buraya çözüm için geldik. 50 senedir devam eden bu sorun artık bir çözüme kavuşturulmalı" mesajını verdi. Tüm konuların eş zamanlı olarak ele alındığı görüşmelerde Türkiye, adada "adil ve kalıcı" çözüm konusunda siyasi iradesini bir kez daha vurguladı. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın toplantının başında basın mensuplarının içeride olduğu sırada Bakan Çavuşoğlu'na dönerek "Mevlüt, yarın Yunanistan'da hava 43 derece olacakmış" sözlerine Çavuşoğlu'nun "Nikos, o yüzden hiçbir yere gitmeden burada olman gerekiyor" yanıtı vermesi salondakileri güldürdü.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2017 20:10
Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluKıbrısAdil
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