Karayalçın 'Hayır' için geldi

Haber: Alper KUTAY

BAŞBAKAN eski yardımcılarından, dışişleri eski bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Murat Karayalçın, Sosyal Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği'nin davetlisi olarak Alanya'ya geldi. Sosyal Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği ile Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi'nin (ADD) Alanya Kültür Merkezi'nde ortaklaşa düzenlediği "Alanya yeni anayasayı konuşuyor" başlıklı konferansta konuşmacı olan Karayalçın, 16 Nisan Anayasa Referandumu'nda neden "Hayır" oyu verilmesi gerektiğini kendi penceresinden anlattı. Siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı konferans büyük ilgi gördü. Konferans bitiminde etkinliği düzenleyenlerin de katıldığı bir yemekte ülke ve Alanya gündemini değerlendiren Karayalçın, kendisini Alanyalılarla buluşturan ekibe teşekkür etti.