'Kamu parasıyla miting olmaz'

Haber: Alper KUTAY

BUDAK, “OHAL bahanesiyle yurttaşların gösteri ve yürüyüş haklarına ölçüsüz sınırlamalar getirildiği bir süreçte, kamu olanakları kullanılarak yapılan törenlerin mitinge dönüştürülmesi etik değildir. Ayrıca, yürütmenin başı olarak Başbakan’ın kamunun olanaklarıyla ‘Evet’ kampanyası yürütmesi, kamu görevlilerini de hukuk ve etik dışı davranışlara yöneltebilecektir” dedi.

'YAPTIRIM OLACAK MIDIR?'

Seçim ve referandum dönemlerinde dürüstlük ve tarafsızlık ilkesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na şikayet edilen kamu görevlisi olup olmadığı, kaç kişi hakkında ne yaptırım uygulandığı konusunda bilgi isteyen Budak, ayrıca kamu kurumlarının ve bürokratların referandum sürecinde tarafsız kalmalarına ilişkin bir önlem alınıp alınmayacağını sordu. Budak, soru önergesinde şunlara değindi: "Halkın elektrik faturaları ve vergileriyle yayın yapan TRT’nin tarafsızlık ilkesini çiğnemesi ve çiğnemekte ısrar etmesinin hukuki ve etik yaptırımı olacak mıdır? Halkın vergileriyle hizmet veren kamu kurumlarının kamu parasıyla düzenlenen törenlerinin bir siyasi görüşün mitinglerine dönüştürülmesi etik midir? Kamu parasıyla miting uygulamalarının önüne geçilecek midir? Kamu olanaklarının siyasi hedeflerle ve ölçüsüz şekilde kullanılmasının önlenmesi için bir adım atılacak mıdır? Etik kuralların, kamuda hakim kılınması sağlanabilecek midir?”

