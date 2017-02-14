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Kampanya 25  Şubat'ta başlıyor

AKP İlçe Teşkilatı, referandum kampanyasının 25 Şubat'ta Ankara Arena'da başlayacağını bildirdi.

Kampanya 25  Şubat'ta başlıyor

AKP İlçe Teşkilatı, referandum kampanyasının 25 Şubat'ta Ankara Arena'da başlayacağını bildirdi.

14 Şubat 2017 Salı 15:52
Kampanya 25  Şubat'ta başlıyor
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Tüm kademelerimizle önümüzdeki iki ay boyunca sahadayız. 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın muhteşem bir açılışı olacak. Çalışmalarımızda sağduyuyu elden bırakmayacağız. İşimiz hizmet, gücümüz millet" dedi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü söyleyen Berberoğlu, "Bu kutlu yürüyüşün en önemli adımlarını attığımız bir dönemden geçiyoruz. Milletimizin duasıyla  Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyoruz. Gece gündüz demeden, durup soluklanmadan, milletin istikametinde, millet için çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. AKP, Türkiye'nin her köşesinde bacası tüten bir siyaset ocağıdır. Son yıllarda her alanda gelişen ve istikrarlı bir Türkiye var. Ekonomimiz büyüyor. Bölünmüş yollar, köprüler, üniversiteler, adalet sarayları, metrolar, tüp geçitler, limanlar, şehir hastaneleri ardı ardına hizmete alınıyor. Türkiye, muasır medeniyetler seviyesi hedefine bu vizyonla ilerlerken mevcut anayasa artık milletimizin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Vatandaşımız 16 Nisan'da sandığa gidecek, darbe ürünü 1982 Anayasası'nı değiştirecek, 'Evet' mührünü vuracak ve işi bitirecektir. Vatandaş ne istediğini, ne yapacağını biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız. Teşkilatın tüm kademeleriyle Alanya'da mahalle mahalle gezip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatacağız. İnanıyoruz ki, milletimiz bu demokratik süreci 16 Nisan'da taçlandıracak" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AKP İlçe TeşkilatıReferandumKampanyaAkp
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