İşte Türel'in "Alanya" konuşması...

Haber: Alper KUTAY

"SUNİ gündem yaratıldığı için bazı açıklamalar yapma gereği hissediyorum. Çünkü gerçekten yapılan açıklamaların ne kadar mesnetsiz, ne kadar gereksiz olduğunu şimdi vereceğim bilgilerle hep birlikte görmüş olacaksınız. İsterseniz açıklamalara müsaadenizle başlayayım. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Bey, Alanya’da otobüs devirlerinin veya toplu ulaşım araçlarının devirlerinin kimliği belirsiz kişilerce, farklı coğrafyalardan, şehir ismi de vererek devralınmaya başlandığını, bunun Alanya’da çok büyük tepki ile karşılandığını ifade etmiş. Keşke bugün burada olsaydı, burada olmasını çok isterdim. Benim burada bu açıklamayı yapacağımı dünden arkadaşlarımız ifade etmesine rağmen mutlaka gelmemesinde haklı bir mazereti vardır. Çünkü kendisinin de olduğu bir ortamda bunları ifade etmek isterdim.

'BİR BÖLGEYİ İŞARET EDİYOR'

Anlamsız bir takım açıklamalarını maalesef üzülerek okudum. Şimdi gazetelerden okuyorum, diyor ki Sayın Başkan; "Bir kişi Elazığ’dan gelip bir günde üç otobüsü birden alıyorsa; ya o çok zengin, ya da bizim bilmediğimiz bir şey var." Ve Türkiye’nin özellikle bir bölgesi işaret edilerek oradan gelen insanların Alanya’da toplu ulaşım araçlarının devralınmasından kaynaklanan büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade ediyor Başkan. Merak ettim, çıkarttırdım. Çünkü Büyükşehir Belediyesi olarak bu devirleri biz onaylıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten bu güne kadar 28 tane devir yapılmış Alanya'da. Ve Sayın Başkan diyor ki, "Bir günde 3 otobüsü, son birkaç ay içerisinde alanlar ya çok akıllı, ya da biz bir şeylerin farkında değiliz."

'HERKES TİCARET YAPABİLİR'

Değerli arkadaşlar, bırakın 2 ayı, son 3 ayda Alanya’da toplu ulaşım araçları ile ilgili encümenimiz sadece 4 tane, bırakın 1 günde 3 araç, 3 ayda 4 tane devir onaylamış. Tarihleri belli, alanlar belli. 'Farklı şehirlerden gelip alınmalarını yadırgıyorum' diyor Başkan. Son 3 aydaki 4 tane devrin 3’ü Antalya’da ve Alanya’dan, bir tanesi başka şehirden. Hani 3 tane devirlerden bahsediliyordu, bunu başka illerden gelenler alıyordu. Ki bana göre alınabilir, buna hukuken mani de yok. Şunu da söyleyeyim. Göreve geldiğimizden beri 28 araç devri yapılmış, 19’u Antalya’da. Dediğim gibi biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz.

'SEÇİM ZAMANI OY İSTEMİYOR MU?'

Seçim zamanı bütün belediye başkan adaylarımız o şehir derneklerin kapısını aşındırıyor. Alanya Belediye Başkanımız da muhtemelen orada, otobüsleri devralanlarla ilgili suçladığı şehirlerin derneklerini ziyaret edip oy istemiştir. Gaziantepliler Derneği var Alanya’da. Başka şehirlerin dernekleri de var. Şimdi bu koparılan kıyametin nedeni nedir? Böyle bir ayrımcılık siyasetin hangi satırında yazıyor. Biz bölgesel ayrımcılığı, dinsel ayrımcılığı, mezhepsel ayrımcılığı reddettiğimizi 2001’de Afyonkarahisar’da yola çıkıyorken, Sayın Cumhurbaşkanımızın, kurucu liderimiz olarak söylediği sözlerde beynimize nakşettik.

'NEDEN KIYAMET KOPARILIYOR?'

Ama şimdi Alanya’da gerçek de değil, hani gerçek olsa yine acaba ne oluyora bakacağız. Gerçek de olmayan bir hengame, bir yaygara kopartılıyor. Ve Başkan Yücel'in önergesinde "Alanya’da 10 sene ikamet etmeyenlere toplu ulaşım devri yapılmasın" teklif ediliyor. Bunlara su ve elektrik de vermeyelim o zaman. Böyle şey olur mu? Hepsi bizim insanımız. Hepsi bizim vatandaşımız. Ve Başkan bana, 'Ben Kestel Belediye Başkanıyken bu kararı almıştım' diyor. Bu anayasaya aykırı. Kestel Belediye Başkanıyken sen o kararı almışsan dikkat çekmemiştir. Seninle ilgili belki bir inceleme yapılmamış olabilir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu kararı nasıl alacağız? "Antalya'da doğmayan insanlara yaşam hakkı yoktur, ticaret hakkı yoktur" diye nasıl söyleyeceğiz? Bunu hangi akıl, hangi mantık, hangi zihniyet söyleyebilir?

'EN FANATİK ANTALYALI BENİM'

Şehir fanatizmi diyorsanız, evelallah şahsım adına kimseye laf söyletmem. O benim iç dünyamdır. Antalyalılık, Manavgatlılık, Seriklilik ve diğer bütün ilçeler. Kimse bu mesele için aşık bile atamaz benimle. Ben hasta Antalyalıyım, hasta Alanyalıyım, hasta Antalyasporluyum, hasta Alanyasporluyum. Bunu herkes bilir. Benim 6 yaşındaki çocuğuma bile sorduğunuzda 'Galatasaray'ı mı, Beşiktaş'ı mı, Fenerbahçe'yi mi tutuyorsun?' dediğinizde, geçen gün demiş ki, 'Ben Antalyasporluyum, Alanyasporluyum, Milli Takımı tutuyorum.' Benim oğlum bile, yani 6 yaşındaki çocuk bile, bendeki bu duygusallığı yaşamaya başlamış.

'BAŞKA ŞEHİRLERDEN GELEN NE YAPSIN?'

Ama çıkıp şimdi deniliyor ki, "Başka illerden toplu ulaşım araçları alınıyor, başka illerin nüfus kaydına bağlı vatandaşlar tarafından bu yapılmasın." Bu önerge ile geliyor bize arkadaşlar. Gayri yasal olması tarafını bir tarafa koyuyorum, bu hemşeri derneklerinin hepiniz seçim zamanı kapısını çalıyorsunuz. Bu vesileyle inanınız hayretler içerisindeyiz. Ve işte gerçekler, rakamlar yalan söylemez. Gerçekler öyle söylenildiği gibi delil melil yok. Son üç ayda 4 tane devir yapılmış, 3'ü Antalya ve Alanya nüfusuna kayıtlı arkadaş. Toplamını da söyledim. Komisyonumuz elbette yasal bir zemine oturmadığı için 10 yıl Alanya'da ikamet şartıyla devirlerin yapılmasını kabul etmemiş. Etmesinin imkanı yok, yasal değil çünkü. Alanya'dan gelen toplu ulaşım devirleri ile ilgili Alanya Belediyesi'nin görüşünden sonra encümenimiz değerlendirme yapsın. Hodri meydan.

'HARİÇTEN GAZEL OKUNMASIN'

Bütün toplu ulaşım devirlerinde Alanya Belediyesi'nden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesini Meclis'imizin takdirlerine öneri olarak arz ediyorum. Bize desin ki, "Arkadaş, bu şu şekilde, bu şehirden, buna devir yap, buna devir yapma" desin, görüşünü bildirsin. Konuşmak kolay. Bunu meclisimizin takdirine öneri olarak sunuyorum. Sabrınıza sığınacağım. Bu vesileyle ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Bakın arkadaşlar, aslında bugün Alanya gazetelerinde Alanya’nın ben de çok severim, tanığı Hızır Bozdoğan Bey'in bir açıklaması var. Diyor ki, gazete kupürü burada. 'Biz' diyor, Alanyaspor yönetimiyle ilk olarak şunu söylüyor diyor ki, 'Büyükşehir Yasası'ndan sonra Oba’daki büfeler yasal bir boşluğa düşmüştür. Daha sonra bunlar Büyükşehir Belediyesi'nce değerlendirilmiş ve kaymakamlığa devredilmiştir.

'SAHİL BÜFELERİ ALANYASPOR'UN'

'Kaymakamlıkça kiralanması hususunda bir devir yapılmıştır. Ve kaymakamlıkça devirler yapıldıktan sonra biz, Alanyaspor yönetim kurulu başkanı ve yöneticileri Menderes Türel’i ziyaret ettik. Oba’daki bu büfelerin Alanyaspor’a gelir kaydedilmesi için bu büfeleri talep ettik.' Daha sonra devam edeyim. Diyor ki, 'Bir sonraki seferde ALTİD ile Menderes Bey'i ziyaret ettik. Alanya’daki büfe işletmelerinin önemli bir bölümü, ALTİD tarafından yapılmaktadır. ALTİD’i bu büfeleri en iyi şekilde işleteceğine inanarak, bunun ALTİD’e kiralanması hususunu takdirlerinize arz ediyoruz.' Aslında burada her şey özetlik. Ben Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Damlataş bölgesindeki büfelerin ALTİD tarafından işletilmesi hususuna 'Evet' demiş bir belediye başkanıyım.

'ALANYASPOR'UN PARAYA İHTİYACI VAR'

Ama Alanyaspor da benim takımım, gelire ihtiyacı var. Şimdi çıkıp bana şunu söylesinler anlarım. 'Alanyaspor'a verme, ALTİD’e ver.' ALTİD açık konuşsun benimle. Kimse karnından konuşmasın. Ben onu da değerlendiririm. Ama Antalya'mızın iki güzide takımı, Antalyaspor'u ve Alanyaspor'u Süper Lig'de yalnız mı bırakacağız. Efendim turizm hassasiyetleri, bana onları söylediler. Hepsinde güvenlik bulundurulması, güvenlikle beraber çevre temizliğine dikkat edilmesi, bununla ilgili tedbirleri, biz bunların hepsini şartnameye koyarız. Hatta bunları zorunluluk haline getiririz. Ama şimdi bizim buradaki niyetimiz gizlenerek sanki bu işlerin arkasında farklı niyetler taşıdığımızı ima edenlere vereceğimiz cevap, iki kelimeyle, yazıklar olsun. Yazıklar olsun, ben buradan öyle diyorum şimdi. Biz hukuki yöntemler kapsamında Alanyaspor’a bu büfelerin işletilmesi imkanını bulursak, ALTİD’in Alanyaspor’dan bunları kiralayarak işletmesine hiçbir mani var mı? Alanyaspor'a da bilgileri vereceksin. Geçmişte bunu yapıyorlardı, şimdi de yapsınlar. Şimdi 'Alanyaspor’u aradan çıkartalım da biz alalım' ne demek oluyor. Bunun için bazı siyasileri kullanmanın ne gereği var. Turizm kalitesi, turizmci mantığıyla buradan işletilmesine ben 'Evet' diyorum.

'GİZLİ SAKLI HİÇBİR İŞİMİZ OLAMAZ'

Alanyaspor’un marifetiyle bu ALTİD tarafından en iyi şekilde yapılabilir. Ondan sonra biz Alanyaspor için, Alanya için kendimizi bu kadar paralıyoruz, ondan sonra da toplu ulaşım devirlerinde vay efendim şu, vay efendim bu. O yüzden ne yapıyorsak önce Allah’a, sonra millete hesabını, her attığımız adımın son harfine kadar veririz. Gizli saklı da bir şey yapmıyoruz. Sanki böyle gizli saklı devirler yapılıyormuş da, bunu da başka birileri rant içine alıyormuş, gidiyormuş iması var. İşte ayan beyan her şey ortada. Dolayısıyla arkadaşlar, ben önerimi bir kez daha tekrarlıyorum. Bundan sonra Alanya’daki toplu ulaşımdaki araçların devir hususunun Alanya Belediyesi’nden görüş alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne değerlendirilmesini saygılarımla meclisimizin takdirine arz ediyorum. Birlik beraberliğe en ihtiyaç duyulan dönemde, toplumun sivil kuruluşlarına böylesine topluma hususlara siyasilerimizin emrine bir taraftan el altından ayan beyan dile getirmesi çok tehlikeli. O yüzden bakın Alanya’da küçücük bir kıvılcımda büyük olaylar çıktı. 6 ay, 1 yıl önce çıktı. Yazık değil mi Alanya’mıza, millet birbirine girdi.

'ALANYA'DA İSTENMEYEN OLAYLAR YAŞANDI'

Yazık değil mi o işlerin içerisinde mağdur olan insanlarımıza, bu olaylar yüzünden Alanya’ya gelen turist sayısında ciddi düşüşler oldu. Yazık değil mi o Alanya’da Alanyalısı, Antalyalısı, Ispartalısı, Burdurlusu, Tuncelilisi, Vanlısı, Mardinlisi, Trabzonlusu ve Edirnelisi, yazık değil mi bütün orada yaşayan o insanlara. Ben bu hususta, bu vesileyle, bütün siyasi partilerimize, sandık görevlisinden il başkanına, belediye başkanından bakanına ve genel başkanına, bütün herkesi, altını çizerek söylüyorum, hassasiyete davet ediyorum. Önemle, ısrarla, meclisimizin gündemine arz ediyorum. Toplu ulaşımda Alanya’da yapılacak devirler ile ilgili Alanya Belediyesi'nin dönüşümünden sonra Büyükşehir Encümeni'nde bu devirlerin değerlendirilmesini hususunu kabulünü oylarınıza arz ediyorum."