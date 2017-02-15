'İşsizlik korkunç boyutlara ulaştı'

Haber : Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, nin iç ve dış politikadaki hataları nedeniyle işsizliğin korkutucu düzeylere geldiğine dikkati çekerek, “İşsizlik rakamları AKP iktidarının ekonomi politikalarının çöktüğünün kanıtıdır. İşsizlik, iş dünyasını tehdit edip terörist ilan ederek, ‘Herkes bir kişi işe alsın’ denilerek çözülemez. Üretim olmadan işsizliğin çözülmesi ham hayaldir. İstihdam için yatırım ve üretim, bunlar için de hukuk, adil yargılama ve demokrasi gereklidir” dedi. İç ve dış politikadaki hatalar nedeniyle başta turizm olmak üzere tüm sektörlerde bir daralma ortaya çıktığını, işsizlik oranlarının da rekor düzeylere yükseldiğini kaydeden Budak, "6.5 milyon yurttaş iş arayıp bulamamaktadır. Genç işsizlik yüzde 22.6’ya, eğitim ve istihdamda olmayanların oranı da yüzde 23.9 gibi bir seviye yükselmiştir. Aralık ve Ocak’ta bu oranların daha yükseleceği açıktır. Bu tablonun tek sorumlusu, 15 yıldır ülkeyi yönetenlerdir. Rakamlar iktidarın ekonomi politikalarının çöktüğünün kanıtıdır" diye konuştu.