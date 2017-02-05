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04 Şubat Günlük Burç Yorumu

'Halkın parasıyla miting yapıyorlar'

CHP'li Budak, kamu yatırımları için düzenlenen törenlerin miting kampanyalarına dönüştürüldüğünü belirterek, “Kamu olanaklarının siyasi hedeflerle ölçüsüz şekilde kullanılması ve kamu parasıyla miting yapılması etik ve hukuki değildir” dedi.

'Halkın parasıyla miting yapıyorlar'

CHP'li Budak, kamu yatırımları için düzenlenen törenlerin miting kampanyalarına dönüştürüldüğünü belirterek, “Kamu olanaklarının siyasi hedeflerle ölçüsüz şekilde kullanılması ve kamu parasıyla miting yapılması etik ve hukuki değildir” dedi.

05 Şubat 2017 Pazar 17:58
'Halkın parasıyla miting yapıyorlar'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede, kamu kurumu yöneticilerinin referandum süreci ile ilgili “Evet” kampanyaları yürütmelerinin tartışıldığı bir süreçte, kamu yatırımlarının açılış törenlerinin de mitinge dönüştürüldüğünü, yurttaşlara “Evet” çağrısı yapıldığını kaydetti. Budak, “OHAL bahanesiyle yurttaşların gösteri ve yürüyüş haklarına ölçüsüz sınırlamalar getirildiği bir süreçte, kamu olanakları kullanılarak yapılan törenlerin mitinge dönüştürülmesi etik değildir. Ayrıca, yürütmenin başı olarak Başbakan’ın kamunun olanaklarıyla ‘Evet’ kampanyası yürütmesinin, kamu görevlilerini de hukuk ve etik dışı davranışlara yöneltebilecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHPOsman BudakBinali YıldırımTBMM
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