'Halkın parasıyla miting yapıyorlar'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede, kamu kurumu yöneticilerinin referandum süreci ile ilgili “Evet” kampanyaları yürütmelerinin tartışıldığı bir süreçte, kamu yatırımlarının açılış törenlerinin de mitinge dönüştürüldüğünü, yurttaşlara “Evet” çağrısı yapıldığını kaydetti. Budak, “OHAL bahanesiyle yurttaşların gösteri ve yürüyüş haklarına ölçüsüz sınırlamalar getirildiği bir süreçte, kamu olanakları kullanılarak yapılan törenlerin mitinge dönüştürülmesi etik değildir. Ayrıca, yürütmenin başı olarak Başbakan’ın kamunun olanaklarıyla ‘Evet’ kampanyası yürütmesinin, kamu görevlilerini de hukuk ve etik dışı davranışlara yöneltebilecektir” dedi.