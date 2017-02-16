'Halkın aklıyla alay ediyorlar'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi olan Şehir Plancısı Erkan Demirci, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu süreciyle birlikte niçin 'Evet' verilmeli sorusuna karşı Evet cephesinin verebildiği tek bir yanıt olduğunu söyledi. Demirci, "Evet cephesi, PKK'nın, HDP'nin ve FETÖ'nün 'Hayır' demesinden ötürü 'Evet' dediklerini belirtiyorlar. Bu teze karşılık 'Hayır' cephesi ise ısrarla HDP, FETÖ ve PKK'nın 'Evet' dediğini, bunun bir iktidar partisi oyunu olduğunu vurguluyorlar. Oysa HDP'nin, PKK'nın ya da FETÖ'nün ne dediğinin hiç önemi yok. Tutun ki 'Evet' cephesinin iddia ettiği gibi onlar 'Hayır' dedi. Onların 'Hayır' demesinin gerekçesi ile benim 'Hayır' dememin gerekçeleri çok farklı. Tıpkı siyahla beyaz gibi" dedi.

ARİSTO MANTIĞI İLE ALGI OPERASYONU

Bazen doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün aynı noktada kesişebileceğini söyleyen Demirci, "Bu, doğruyu yanlış, ya da iyiyi kötü yapmaz. Aristo mantığını, başka bir deyişle düz mantığı bilirsiniz. Hani derler ya, 'Hayat acıdır, biber de acıdır. O halde hayat biberdir.' Bu mantık ne kadar saçmaysa, 'Evet' cephesinin HDP, FETÖ ve PKK 'Hayır' diyor, o halde tüm 'Hayır' cephesindekiler HDP'lidir, FETÖ'cüdür veya PKK'lıdır tezi de o kadar saçmadır. Hatırlayanlar vardır. 11 Eylül'de ABD Başkanı George Bush, Aristo mantığıyla, 'Ya bizimlesiniz, ya da teröristlerle' demişti de hep birlikte çok kızmıştık. Sonuçta toplumu ayrıştıran bu söylem, insanların aklıyla alay etmek, hatta düpedüz milleti aptal yerine koymaktır ve millet sandıkta kendisini aptal yerine koyanlara gereken cevabı verecektir" diye konuştu.