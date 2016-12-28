Halep'e yardım kampanyasına destek verdiler

Haber: Alper KUTAY
KIZILAY'IN Halep’e yardım için açtığı banka hesabına bağışta bulunan AKP Antalya Kadın Kolları il ve ilçe teşkilatları, "Yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz" diyerek kampanyaya destek oldular. Suriye ve Halep’te gerçekleşen katliamlardan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirten AKP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Av. Esra Özkoç, "Suriye’deki zulüm son bulana kadar savaş mağdurlarına ve ülkemizdeki mültecilere destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Özkoç, Halep için düzenlenen bağış kampanyasına bugüne kadar Muratpaşa, Finike, Manavgat, Korkuteli, Gazipaşa ve Konyaaltı Kadın Kolları Teşkilatı'nın destek verdiğini, ayrıca SMS ve ayni yardım şeklinde de bağışların süreceğini söyledi.
AKP Genel Merkezi Kadın Kolları öncülüğünde başlatılan Halep’e Yardım Kampanyası'na AKP Antalya İl ve İlçe Kadın Kolları da tam destek verdi
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