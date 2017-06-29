Güney Gedevet'teki asfalt çalışmalarını inceledi

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Ramazan Bayramı sonrası mesaiye hızlı başladı. Alanya Belediye Meclis Üyesi Kerim Başkaptan'ın dün Hakk'ın rahmetine kavuşan annesi Faika Başkaptan'ın cenaze törenine katıldıktan sonra Gedevet Yaylası'na giden Güney, bölgede sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni'den bilgi aldı. Bölge halkının teşekkür ettiği Güney, kırsal mahallelere ve en ücra yerleşim birimlerine Büyükşehir'in hizmetlerini götürmeye devam edeceklerini söyledi. Ramazan Bayramı tatili boyunca Alanya'da herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat esasıyla çalışan personeline de teşekkür eden Güney, "Büyükşehir personelinin özverili çalışmaları sonucu 3 günlük bayram tatilinde sorumluluk sahamızda herhangi bir problem yaşanmadı" dedi.

