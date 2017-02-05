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Gündoğmuş'a hastane müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, proje ihalesi beklenen Gündoğmuş Entegre Hastanesi için sevindiren haberi verdi. Bakan Çavuşoğlu, projenin 2017 yatırım programına alındığını, ihalesinin en kısa sürede yapılmasıyla çalışmanın hemen başlayacağını aktardı

Gündoğmuş'a hastane müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, proje ihalesi beklenen Gündoğmuş Entegre Hastanesi için sevindiren haberi verdi. Bakan Çavuşoğlu, projenin 2017 yatırım programına alındığını, ihalesinin en kısa sürede yapılmasıyla çalışmanın hemen başlayacağını aktardı

05 Şubat 2017 Pazar 18:07
Gündoğmuş'a hastane müjdesi
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Haber: Alper KUTAY

GÜNDOĞMUŞ ilçesinde yıllardır sağlık ocakları ile hizmet verildiğini dile getiren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölge halkının hak ettiği yatırımlarla buluşmaya başladığını belirterek, "Gündoğmuş E3 Entegre Hastanesi 50 yataklı ek binaları AKP Hükümeti'nin bu yılki yatırım programına alındı. Gündoğmuş için son derece önemli olan sağlık yatırımlarına ayrıca önem veriyoruz. Bölgeye 81 yıldır sağlık ocağı dışında bir sağlık yatırımı gerçekleşmemiş ve yıllarca hemşerilerimiz çevre ilçe ve Antalya merkezdeki hastanelerde hizmet almıştır. Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilen 7.706.73 metrekarelik alana en kısa sürede yeni hastane yapılacak ve Gündoğmuş Belediyesi'nin geçici olarak tahsis ettiği binayı yeni binaya taşıyacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GündoğmuşHastaneMevlüt ÇavuşoğluGündoğmuş Entegre Hastanesi
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