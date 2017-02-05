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Gündoğdu'dan anlamlı destek

Alanya Ülkü Ocakları, Alanya'da yaşayan Türkmen aile için toplanan yardımları kısa sürede yerine ulaştırdı.

Gündoğdu'dan anlamlı destek

Alanya Ülkü Ocakları, Alanya'da yaşayan Türkmen aile için toplanan yardımları kısa sürede yerine ulaştırdı.

05 Şubat 2017 Pazar 17:45
Gündoğdu'dan anlamlı destek
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Haber: Alper KUTAY

SURİYE'DEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Alanya'da yaşamaya başlayan Türkmen bir aileyi geçen hafta evlerinde ziyaret eden Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, aileye gıda ve ev eşyası desteği sözü vermiş, basın aracılığı ile hayırseverlere de çağrıda bulunmuştu. Ülkü Ocakları öncülüğünde başlayan mini kampanyaya kısa sürede çok sayıda yanıt geldi ve toplanan eşyalar Türkmen aileye teslim edildi. Başlattıkları yardım kampanyası ile Türkmen ailenin eksiklerinin giderildiğini söyleyen Gündoğdu, "Doğu Türkistan'dan Halep'e, Musul'dan Kerkük'e daima mazlumun yanında olan yardımsever Alanya halkına teşekkür ederim" dedi.

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Alanya Ülkü OcaklarıAlanyaABİL GÜNDOĞDUIç SavaşÜlkü Ocakları
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