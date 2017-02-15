Gündoğdu'dan anlamlı paylaşım

Haber : Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, sosyal medya hesabında anlamlı bir paylaşımda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi Devlet kelimesindeki D ile V harfinin üzerini çizip "Evet" kelimesini yazarak ortaya çıkardığı referandum sloganı, üzerinde kendi isminin yazılı olduğu bir dolmakalemle paylaşan Abil Gündoğdu, "Bu ülke için yeminimiz var. Vazgeçilmez" dedi. Türkiye'nin tekrar bir kaos, kriz ve darbe çağrısına tahammülünün olmadığını söyleyen Gündoğdu, "MHP, böyle misyonu olan bir partidir. Bazı konular vardır ki siyasetin üstünde düşünmek gerekir. Devletin bekası ve milli güvenlik gibi. Çok yönlü düşünüldüğünde Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine aykırı olacak her şeyi düşünmek mecburiyetindeyiz. Türkiye gerçeği bizim için her şeyden daha önemlidir. Bu nedenle bu ülke için yeminimiz var. Vazgeçilmez" diye konuştu.