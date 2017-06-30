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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Gazipaşa MHP için toplu istifa iddiası

Gazipaşa'daki MHP İlçe Teşkilatı'nda büyük bir istifa furyasının başlayacağı öne sürüldü

Gazipaşa MHP için toplu istifa iddiası

Gazipaşa'daki MHP İlçe Teşkilatı'nda büyük bir istifa furyasının başlayacağı öne sürüldü

30 Haziran 2017 Cuma 23:14
Gazipaşa MHP için toplu istifa iddiası
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Haber: Alper KUTAY

MHP'Lİ muhaliflerin 2016 yılı Haziran ayında gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurultay, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Böylece MHP'li muhaliflerin kurultayda aldıkları kararlar geçersiz sayıldı. Mahkeme kararıyla bundan sonra MHP'de siyaset yapamayacak olan Meral Akşener, yeni parti kurmak için düğmeye bastı. Akşener'in, merkez sağda yeni parti için düğmeye basması heyecan yaratırken, gözler komşu Gazipaşalı muhaliflere de çevrildi. Kulislerde dile getirilen iddialara göre, Gazipaşa'da yaklaşık 300 üyesi bulunan MHP İlçe Teşkilatı'nda büyük bir istifa furyası başlayacak. 2016 yılının Eylül ayında, Akşener'in ihraç edilmesine tepki göstererek yönetimi ile birlikte MHP Gazipaşa İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Yüksel başta olmak üzere, partinin eski ilçe başkanlarından Osman Fidan, Osman Nuri Yılmaz'ın yanısıra, mevcut ve geçmiş dönem belediye meclis üyeleri ile partiye kayıtlı yaklaşık 200 üyenin, Akşener’in yeni oluşumunda yer almak için istifa edeceği iddia edildi. Kulislerde, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen istifa furyasının ardından MHP'nin ilçedeki üye sayısının 100'ün altına düşeceği ve Gazipaşa Belediye Meclisi'nde ise grubun kalmayacağı konuşulmaya başladı.
DÜĞMEYE BASILACAĞI SİNYALİNİ VERDİ
MHP eski İlçe Başkanı Yüksel kendisine yöneltilen "MHP’de istifa furyası başlayacak mı?" şeklindeki soruya, "MHP genel merkezine muhalif olan ve tabanın yüzde 90'ını oluşturan Türk Milliyetçileri kendisine yeni bir yol bulacak" diye cevap vererek, adeta toplu istifa hazırlığında olduklarının hem de yeni parti için düğmeye basıldığının sinyalini verdi. Yüksel, daha önce de, "Türk milliyetçileri olarak Akşener‘i destekliyoruz. Akşener, Türkiye’de kendisine destek veren veya Türk milliyetçilerinin önde gelen gruplarıyla yaklaşık bin 200'ün üzerinde bir delegasyonla istişare toplantıları yaptı. Herkesle birebir olarak ve benimle de yüz yüze görüşerek düşüncelerimizi sordu. Akşener, 18 Haziran'da Bursa'da katıldığı bir iftar programında bu delegasyonunun yüzde 90'ının yeni bir oluşum talep ettiğini açıkladı. Biz de aynı yönde görüşlerimizi beyan ettik. MHP'nin bu yapısıyla, politikalarıyla bizim özdeşleşmemiz imkansız. Yeni bir oluşum, Türk milliyetçilerinin çıkışı olacak. Merkez sağdan, özellikle ulusalcı soldan Akşener'e ciddi bir teveccüh olacağı inancındayım. Türkiye'de yüzde 51’le direkt iktidara oynayacak bir yapının oluşacağına inanıyoruz" diye konuşmuştu.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 23:20
Anahtar Kelimeler:
KomşuToplu IstifaMHP İlçe TeşkilatıGazipaşa
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