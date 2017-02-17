'Esnafı bitirme projesi'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AKP Hükümeti'nin ekonomi politikalarının çökmesi nedeniyle esnaf işsizliğinin büyüdüğünü, 2016 yılında yüz bini aşkın esnafın kepenk kapattığını kaydetti. Esnaf ve KOBİ kredilerinde takip oranının son dönemde ilk kez yüzde 5 düzeyini geçtiğini kaydeden Budak, böyle bir dönemde esnafın yeni bir yük değil, çarkları döndürecek destek beklediğini kaydetti. Esnafa işsizlik ödeneği verilmesi amacıyla gündeme getirilen Esnaf Ahilik Fonu’nun, Bağ-kur primini ödeyemeyen esnaf için bir anlam ifade etmeyeceğini kaydeden Budak, “Ekonomideki darboğaz en fazla esnafı vurdu. İstanbul, Antalya, İzmir, Muğla ve Kapadokya gibi başta turizm bölgeleri olmak üzere pek çok bölgede binlerce esnaf kepenk kapattı. Esnaf işsizliği büyüdü. 15 yıl sonunda esnafı işsizliğe mahkum eden AKP Hükümeti, bu sorunun çözümüymüş gibi şimdi Esnaf Ahilik Sandığı’nı gündeme getirdi. Esnaf 613 TL’lik Bağ-Kur priminin üzerine bugün için 35 TL daha ek ödemeyi iki yıl yapabilirse işsizlik ödeneği alacak. Siftah yapamayan, Bağ-Kur primini ödeyemeyen esnaftan 35 TL daha istemek, Esnaf Ahilik Sandığı’nın bugünden işlemeyeceği anlamına gelir. Öncelikle esnafın çarkı dönmeli ki bu primler ödenebilsin” dedi.