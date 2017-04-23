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 Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti

23 Nisan nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti. Erdoğan çocuklara 3 kişinin  elini öpeceksiniz, anne, baba ve öğretmenlerinizin" dedi. Düzenlenen törende gazeteciler Küçük Cumhurbaşkanına 'AK Parti'ye üye olduktan sonra Genel Başkanlığı düşünüyor musunuz kısa vadede" diye sordu.Türk, Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın desteği ile "Neden olmasın, yasa bu hakkı vermiş' cevabını verdi

 Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti

23 Nisan nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti. Erdoğan çocuklara 3 kişinin  elini öpeceksiniz, anne, baba ve öğretmenlerinizin" dedi. Düzenlenen törende gazeteciler Küçük Cumhurbaşkanına 'AK Parti'ye üye olduktan sonra Genel Başkanlığı düşünüyor musunuz kısa vadede" diye sordu.Türk, Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın desteği ile "Neden olmasın, yasa bu hakkı vermiş' cevabını verdi

23 Nisan 2017 Pazar 12:50
 Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti
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CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi 23 Nisan programı kapsamında çocukları ağırlarken geleneksel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu  4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna oturan Yiğit Türk, "Bugün Gazi Meclis'imizin açılışı, kendi iradesiyle başlattığı mücadelenin yıl dönümüdür. Bizlere, milli irade ve demokrasi armağan eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerimizin geride bıraktıkları çocuklarıyla kardeş olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÜÇ KİŞİNİN ELİNİ ÖPÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen törende çocuklara  şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm yavrularımızın gözlerinde öpüyorum. Sizler bizim güvencemizsiniz. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşma çok çok güzeldi. Kandilinizi kutluyorum, bayramınızı kutluyorum. bugün 2 bayramı bir arada yaşıyoruz. Her zaman söylüyorum, üç kişinin elini öpeceksiniz, baba, anne ve öğretmen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksiniz. Ellerini, ayaklarını uzatanlar çıkar bunları hep gördük ülkede. Onlar geride kaldı. Burası aynı zamanda gazi bir külliye. Sizleri Allah'a emanet ediyorum"

GENEL BAŞKANLIK NİYE OLMASIN 

Gazeteciler küçük Cumhurbaşkanına sorular  da sordu. Referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının  ardından Ak Parti'ye katılılacak, genel başkan olacak mısınız? sorusuna   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ile Yiğit Türk  "Madem ki bu hak veriliyor. Niye olmasın?" yanıtı verdi. Aynı yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan da  tekrarladı. 

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