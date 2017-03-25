Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

ERDOĞAN'IN konuşmasında öne çıkan satır başları

Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'nın demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer aldığını biliyorum. Darbe girişiminde ülkesinin yanında savaşan polis memurumuz ve bir üniversite öğrencimiz şehit oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, bu milleti teslim alamadı. Bir tarafta bayraklarımız bir tarafta şehitlerimiz. Öyle durup dururken bu topraklar Vatan olmadı. Antalya bilesiniz ki Cumhurbaşkanınız beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedi" dedi.

AKŞAM BAŞKA KONUŞUYOR, SABAH BAŞKA

16 Nisan halk oylaması çok önemli. Çünkü biz yönetim sistemimizi keyfi değil, ülkemizin ve milletimizin geleceği için değiştiriyoruz. Geçmişteki çekişmelerin ülkemize nelere mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Ana muhalaefetin başındakinin SSK'yı ne hale getirdiğini millet çok iyi biliyor. Akşam başka konuşuyor, sabah başka konuşuyor.Ey Kılıçdaroğlu, bu kavgalar çıkmasın diye biz Başbakan ve Cumhurbaşkanını birleştiriyoruz. Bunu dahi anlamaktan aciz olanlar bu ülkeye hizmet verebilir mi? Dikili ağaçları yok! 8 ay memurunu maaş ödeyemeyen bir devlet vardı.

IMFYE BORÇ VERELİM DEDİK! BAKTILAR TÜRKİYE CIVITTI...

Biz geldik maaşları takır takır ödemeye başladık. Hani One Minute dedim ya! O Davos'ta IMF'nin başkanı dedim ki: Siz bizi siyaseten idare etmeyeceksiniz. Bunu kafanızdan silin. Verdiğiniz borcu taksit taksit alacaksınız. Siz sadece ona bakın. Türkiye'yi idare edemessiniz, Türkiye'nin Başbakanı benim, siz değilsiniz. 2013'te bütün borcu ödedik. Sonra onlar bizden borç istedi. Dedik, 5 milyar dolar verebiliriz. Baktılar Türkiye cıvıttı bizi borçlandıracak, vazgeçtiler. Biz dik duracağız. Bunlar Türkiye'yi nasıl bir boyunduruk altına almışlardı. Bütün bu pislikleri biz temizlemek zorunda kaldık.

ANTALYA'DA DA ŞEHİR HASTANESİ OLACAK

Ana muhalefetin başındaki zatın SGK genel başkanı olduğu zamanı biliyoruz. Biz butün hastaneleri birleştirdik. Kararı verdik, adımı attık. Şu anda memur işçi ayrımı var mı? İsteyen istediği hastaneye gidiyor mu? Hatta özel hastanelere gidiyor mu? Bu da yetmez, benim bir aşkım var. Sağlık Bakanıma dedim ki Şehir Hastaneleri kuracağız. Biz Kanuni'lerin torunlarıyız. Şehir hastaneleri kuralım ki dünyanın dertlileri buraya gelsin. Koskoca İstanbul'un Çapa'sında, Cerrahpaşa'sında sokaklarda sedyelerde hastalar taşınırdı. İnşallah Antalya'mızda da bir şehir hastanesi olacak. Eğer 1991'den bu yana bu yeni sistem olsaydı şu anda bulunduğumuz yerin iki kat üstünde olacaktık.

İSTİKRAR GARANTİ ALTINA ALINIYOR

"Bu milletin cebinden paralarını çalanlar, hak etmedikleri bir gücü kullanarak kendilerine paralel iktidar kuranlar için 16 Nisan elbette kabus günüdür. Onun için istemiyorlar. Ama istikrar ve güven ortamını garanti altına alacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine ulaşarak dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olacak Türkiye için 16 Nisan düğün günüdür, bayram günüdür. Antalya alın teriyle kazanan bir şehirdir. Benim bacılarımın tarlalarda seralarda nasıl çile çektiğini iyi bilirim. Antalya'nın istikrarı ve güveni sağlayacak olan anayasa değişikliğine dört elle sarılacağını biliyorum.

PARLEMENTER SİSTEM BİR VESAYET SİSTEMİDİR

Bu sistemle birlikte Türkiye'nin değişim taleplerine en büyük direnci gösteren bürokratik oligarşinin, vesayet odaklarının gücü tamamen kırılıyor. 'Parlamenter demokrasi' diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar. "

"KILIÇDAROĞLU, SEN GAZİ MUSTAFA KEMAL'E NEDEN İHANET EDİYORSUN?"

Yeni sistemle birlikte başarısız liderlerin koltuklarını koruma şansı kalmıyor. Sıkıntı oradan geliyor. Siyasi parti ve bürokrasilerde yenilenmenin önü sürekli açık oluyor yeni sistemde. 18-25 yaş arasındaki gençlere seçilme imkanı verilmesi bu değişimi daha da hızlandıracak. Ama bu ana muhalefeti niye rahatsız ediyor. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti gençlere emanet etmemiş miydi? Sayın Kılıçdaroğlu sen Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başında değil misin? O zaman Gazi Mustafa Kemal'e neden ihanet ediyorsun? Bak şimdi ters düştün. Türkiyemizin geleceğini biz gençlerimize emanet ediyoruz. Bu sistemle vaseyet odakların gücü kırılıyor.

"RAHATLADIN MI KILIÇDAROĞLU?"

Sandıkta milletin yarısından fazla oyu almayı hedefleyen bir Cumhurbaşkanı halkı mümkün olan en fazla şekilde kucaklamak mecburiyetindedir. Ben sizleri yaradandan ötürü seviyorum. Seçilen Cumhurbaşkanı da millete verdiği taahhütleri yerine getirmek için Meclis'te kendi partisinin yanında tüm milletvekilleriyle müsbet ilişkiler kurmak isteyecektir. Cumhurbaşkanı, Anayasa ve yasalarla sınırlı bir haraket alanına sahip. Şu anda ben Cumhurbaşkanı olarak çok daha rahatım. Ama yeni sistemde öyle olmayacak. Yeni sistemde sorgulanabilecek. Sorgulandığın sürece daha ideal bir çalışma ortaya koyarsın. Suç işlemesi halinde Cumhurbaşkanı yargılanmak üzere Meclis tarafından Yüce Divan'a dahi gönderilebiliyor. Kamuoyu Cumhurbaşkanının izlediği siyaseti yakından takip edecek. Seçimlerde de millet doğrudan doğruya hesap soracaktır. Öyleyse hesap veren bir Cumhurbaşkanı için EVET'mi? Rahatladın mı Kılıçdaroğlu? Bak 7 kez seçim kaybettin ama hala oradasın. Ama burada duramazsın! Kaybettin mi gönderirler!

"DAHA DELİNECEK ÇOK DAĞLARIMIZ VAR"

Devletin gelirlerinden yatırımlara daha çok pay ayrılabilecek. Daha delinecek çok dağlarımız var. Dağları dele dele geliyor muyuz? Kardeşlerim bizden öncekiler dağ, mağ delemediler ama biz Evelallah Cumhuriyet tarihinde açılmış tünellerden daha fazlasını açtık. Biz aşığız aşık, biz Ferhat gibi aşığız. Şimdi dozerleri çalıştırıyoruz, çoğu gitti azı kaldı. Bu hayırcılar varya bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hayır demişti, Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne, Marmaray'a hayır dediler. Ey Kılıçdaroğlu, sen yalan makinesisin. Lokantlar kapanacak diyor. Yalanı bunun kadar güzel konuşan yok.