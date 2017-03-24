Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kepez Arena Kapalı Spor Salonu'nun yanında gerçekleştireceği miting için dün öğleden sonra Antalya'ya geldi. Miting, bugün saat 13.30'da başlayacak. Miting öncesi geldiği Antalya'da yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otobüsle şehri gezen Erdoğan, cumhurbaşkanlığı otobüsünden de vatandaşları selamladı. Halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, tüm vatandaşları mitinge davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da maliyeti 781 milyon 429 bin 23 TL olan 20 eserin açılışını yapacak. Antalya, bugün ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Antalya Arena’da oynanan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye-Finlandiya maçını izledi. Başbakan Binali Yıldırım ise akşam Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Belek'teki Cornelia Diamond Otel'de düzenlediği Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun açılışına katıldı.

TÜREL'İN YENİ ESERİNİ AÇACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak saat 10.30’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın açılışını yapacak. Erdoğan daha sonra saat 13.30'da Kepez Arena önünde toplu açılış törenine katılacak. Vatandaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada toplam maliyeti 781 milyon 429 bin 23 TL’yi bulan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Muratpaşa Erkek Öğrenci Yurdu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Antalya Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Okul ve Tesisleri, İl Göç İdaresi 120 Kişilik Göçmen Misafirhanesi, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı Askerlik Şubesi Başkanlıkları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik Ek Binası, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni açacak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI AÇILACAK

Ayrıca bu törende Kepez Devlet Hastanesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Akseki Otobüs Terminali, Mezbaha Yapımı, Güneş Enerji Santrali Yapım İşi, Tonguç Caddesi Hemzemin ve Tünel Geçişi Projesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Manavgat Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı İşi, Merkez ve Tüm İlçeler Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve Su İsale Hattı Yapımı İşi, Akseki Cevizli, Susuzşahap, Ceceler, Karakışla, Akşahap, Günyaka İçmesuyu Yapım İşi, Aşağıhisar ve Eskihisar Mahalleleri Yağmursuyu Drenaj Hattı Yapım İşi, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Merkezi Araştırma Laboratuarı’nın açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Türk İngiliz Tatlıdil Forumu'nun kapanış konuşmasını yapacak.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ANLAMLI BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise bugün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri ile bir araya gelecek. Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yaklaşık 500 kişi ile Cam Piramit'te kahvaltıda buluşacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı için AKP İlçe Teşkilatı'nın Antalya'ya otobüs kaldıracağı bildirildi. Alanya'dan programa katılmak isteyenler için Dinek Hatipoğlu Aile Mezarlığı yanından saat 09.30'da otobüs kaldırılacağını söyleyen AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Alanya halkını programlara katılmaya davet etti. Törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve ekibi de katılacak.

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