DSP 'Hayır' diyor

Haber: Alper KUTAY

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Türkeli, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu'nda "Hayır" diyeceklerini ilan etti. Türkeli, vatandaşın neden "Hayır" demesi gerektiğini şu sözlerle özetledi: "Biz 6. Filo'ya 'Defol' derken, birileri kıble yapıp secde ediyordu. Biz Amerika'ya 'Katil' derken, birileri katile hizmet ediyordu. Biz FETÖ'ye 'Terörist' derken, birileri 'Hoca efendi' diyordu. Biz Atatürkçü paşalara sahip çıkarken, birileri Ergenekon'un savcısıydı. Biz 'Suriye'nin iç işlerine karışmayalım' derken, birileri Amerika'nın gazıyla 'Esed gidecek' diyordu. Biz 1 Mayıs'ta işçi tulumuyla halay çekerken, birileri bizi copluyordu. İşte bu yüzden o birilerini sevmiyoruz. Biz bütün inançlara eşit mesafedeyiz. Birileri kendi inancı dışındakilere düşmanlık yapıyor, biz 'Kadınla erkek eşittir' diyoruz. Birileri kadını aşağılıyor, biz bilimi birinci yol kabul etmişiz. Birileri bilime düşmanlık edip sanatın içine tükürüyor, biz sanatın içinde yaşıyoruz. Biz ormanlara ve yeşile sahip çıkıyoruz, birileri rant uğruna kesiyor. Biz demokrasiyi amaç edinmişiz, birileri demokrasiye 'Araç' diyor. İşte bu yüzden o birileriyle anlaşamıyoruz. Biz insanız, birileri kul olayım istiyor. Biz düşünüyoruz, birileri vuruyor. Biz cumhuriyetçiyiz, birileri saltanat istiyor. Biz laikiz, birileri şeriat istiyor. Biz solcuyuz, Nazım Hikmet'iz, Uğur Mumcu'yuz, Bülent Ecevit'iz ama birileri bize 'Vatan haini' diyor. İşte bu yüzden o birilerine 'Hayır' diyoruz."