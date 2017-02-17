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Dostlarını ağırladı

Büyükşehir Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Mezza Gurme'de dostlarını kahvaltıda buluşturdu

Dostlarını ağırladı

Büyükşehir Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Mezza Gurme'de dostlarını kahvaltıda buluşturdu

17 Şubat 2017 Cuma 17:21
Dostlarını ağırladı
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ALANYA'YI Ankara'da başarıyla temsil eden iki isim, Antalya Büyükşehir Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ'ın Mezza Gurme'de organize ettiği kahvaltıda buluştu. Başbakanlık Danışmanı Hayri Çavuşoğlu ile AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Toklu'nun hazır bulunduğu buluşmaya, Haber Alanya Genel Yayın Yönetmeni Rıza Yanık, AKP Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Yılmaz, işadamı Hasan Yıldırım, Çakallar Mahallesi Muhtarı Memiş Şahin, Işık Alüminyum sahibi Mehmet Ali Işık, işadamı Mehmet Ali Kısa, işadamı Ali Yıldırım ve Yeni Alanya Politika Editörü Alper Kutay da katıldı. Kahvaltıda ülke ve Alanya siyaseti üzerine keyifli bir sohbete imza atıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Nurettin UludağMezza GurmeMustafa TokluEmiş ŞahinIşık AlüminyumMehmet Ali IşıkMehmet Ali KısaAli YıldırımALPER KUTAY
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