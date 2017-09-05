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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Slovenya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Slovenya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı

05 Eylül 2017 Salı 14:23
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Slovenya'da
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DIŞİŞLERİ Mevlüt Çavuşoğlu, GDAÜ  Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı

Slovenya'nın ev sahipliğindeki Bled'de, GDAÜ Dışişleri Bakanları  Gayriresmi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek,  Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya,  Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri  bakanları ve yetkilileri katıldı.

AB'yi Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini  temsil etti.

Program, Slovenya'nın GDAÜ dönem başkanlığındaki ilk toplantı olma  özelliğini taşıyor.

Ev sahibi Dışişleri Bakanı Karl Erjavec konuklarını tek tek  karşıladıktan sonra Bled Kalesi manzarasına karşı aile fotoğrafı çekildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ülkeler arasındaki iş  birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Balkanlarda barış, güven ve istikrar ortamının tesis edilmesi, iyi  komşuluk ilişkilerinin kurulması ve bölgesel iş birliğinin sağlanması amacıyla  1996 yılında kurulan GDAÜ, Türkiye'nin de içinde etkin biçimde yer aldığı  Balkanlar'daki tek iş birliği platformu olma özelliğine sahip.

Türkiye, Haziran 2009-Haziran 2010 tarihlerinde GDAÜ Dönem Başkanlığı  görevini üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DışişleriMevlüt ÇavuşoğluSlovenyaGDAÜ
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