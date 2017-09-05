Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Slovenya'da

Balkanlarda barış, güven ve istikrar ortamının tesis edilmesi, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması ve bölgesel iş birliğinin sağlanması amacıyla 1996 yılında kurulan GDAÜ, Türkiye'nin de içinde etkin biçimde yer aldığı Balkanlar'daki tek iş birliği platformu olma özelliğine sahip.

AB'yi Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil etti.

Toplantıya, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları ve yetkilileri katıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.