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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ömür boyu müzakere edecek değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre'de yürütülen Kıbrıs barış müzakerelerine ilişkin açıklamasında, "Ömür boyu bu konuları bu şekilde müzakere edecek değiliz. Bunun bir sonu var" ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ömür boyu müzakere edecek değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre'de yürütülen Kıbrıs barış müzakerelerine ilişkin açıklamasında, "Ömür boyu bu konuları bu şekilde müzakere edecek değiliz. Bunun bir sonu var" ifadelerini kullandı

29 Haziran 2017 Perşembe 17:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ömür boyu müzakere edecek değiliz
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"KKTC heyeti ve Türkiye heyeti güvenlik ve garantilerin önemli olduğunu ve vazgeçilmez olduğunu söyledik. Bu konuda hangi adımların atılması gerektiğini söyledik. Bu konuların daha detaylı konuşulması için Rum tarafı, ocaktan bu yana tüm görüşmelerde 4 fasılda açıkta kalan konuları görüşmemek için direndi. O konuların kapatılması lazım, sonra bize gelmeliler. Gösterebileceğimiz esnekliği gösteriyoruz ama temel ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Zaten müzakerelerin çerçevesi belli.
Uzatma stratejisi Rumların taktiğidir. Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj çalışmaları yapmak istiyorlar. Bu yanlış bir tutumdur. Bizim tutumumuz nettir. (BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı) Espen Barth Eide'nın farklı açıklamalar yapması bizi bağlamaz. Ömür boyu bu konuları bu şekilde müzakere edecek değiliz. Bunun bir sonu var. Olacaksa olur, olmayacaksa müzakerenin boyutları farklı olur. Daha henüz yolun başındayız. Odaklanmamız gereken konu müzakere sürecini neticelendirmektir. Bu konuda samimiyiz. Karşı taraftan da aynı samimiyeti görmek istiyoruz. Türk askeri olmayacak gibi yaklaşımlardan uzaklaşmaları lazım." 

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluKıbrısAvrupa
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