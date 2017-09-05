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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeş'e gidiyor

Türkiye'den Arakanlı Müslümanlarla ilgili flaş hamle. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle binlerce Müslümanın geçiş yaptığı Bangladeş'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeş'e gidiyor

Türkiye'den Arakanlı Müslümanlarla ilgili flaş hamle. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle binlerce Müslümanın geçiş yaptığı Bangladeş'e gidiyor

05 Eylül 2017 Salı 14:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeş'e gidiyor
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MYANMAR ordusunun Arakan  eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı  Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün  onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle  bölgeden kaçmaya çalışıyor. Saldırılardan kaçan yaklaşık 123 bin Arakanlı müslüman Bangladeş'e geçmişti.
Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni  vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum  kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken,  bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.  Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı  Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

BAKAN GİDİYOR...

Türkiye  Bangladeş'e "Kapıları açın masrafları biz karşılayacağız" çağrısı yapmıştı. Türkiye bir hamle daha yaptı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor.

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