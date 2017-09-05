Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeş'e gidiyor

MYANMAR ordusunun Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor. Saldırılardan kaçan yaklaşık 123 bin Arakanlı müslüman Bangladeş'e geçmişti.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor. Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

BAKAN GİDİYOR...

Türkiye Bangladeş'e "Kapıları açın masrafları biz karşılayacağız" çağrısı yapmıştı. Türkiye bir hamle daha yaptı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor.