'Desteğin karşılığı iyi hizmet olacak'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya halkının yeni yılını kutladı. “Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız mahalle ve esnaf gezileriyle vatandaşın ayağına kadar gittik. Sorunları birinci ağızdan dinleyerek ortak çözüm yolları konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu fikirleri kente yakışır önemli hizmetlere dönüştürdük. Vatandaşı ve sivil toplum kuruluşlarını yönetime ortak ettik” diyen Başkan Yücel, yeni yılda da yeni proje ve yatırımlarla Alanya halkının hizmetinde olacaklarını söyledi.

'KIRSALA BÜYÜK ÖNEM VERDİK'

Mesajında, Alanya Belediyesi'nin 2016 yılındaki hizmet ve yatırımlarına da kısaca değinen Başkan Yücel, “Merkeze uzak birçok mahalleyi sağlık, sosyal yardım, eğitim ve altyapı hizmetleriyle ilk defa tanıştırdık. Türkiye’nin en kapsamlı Sahipsiz Hayvan Barınağı, kırsaldaki kız öğrencilerimiz için Oba Öğrenci Yurdu, Tosmur 2. Atık Terfi Merkezi, Yıllık ve Çok Yıllık Bitki Serası, Kestel Düğün Salonu ve tamamen yenilenen Alaiye (Prestij) Caddesi başta olmak üzere pek çok park ve sosyal alanı 2016 yılında vatandaşın hizmetine sunduk" dedi.

'2017 HİZMET YILI OLACAK'

Başkan Yücel, açıklamasını şöyle tamamladı: "Güneş Enerji Santrali Projesi (GES), Tavşandamı Sosyal Alan Projesi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, Alanya Kalesi Teleferik Projesi gibi Alanya’nın değerini artıracak projelerin de ihalesini tamamlayarak yapımına başladık. İnşallah bu projeleri 2017’de hizmete sunacağız. Vatandaşın yaşam standardını yükseltmek için 2017’de yeni yollar, yeni sosyal alanlar ve kültürel etkinliklerle hizmetlerimizi aynı heyecan, aynı güçle sürdüreceğiz. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve yeni umutlar getirmesini diler, vatandaşın yeni yılını bir kez daha kutlarım.”

