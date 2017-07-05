 'Darısı bekarların başına'

HAVVA ve Süleyman Çomruk çiftinin Anadolu Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan kızları Merve Çomruk, Ülker ve Necati Kılıç çiftinin Başkent Hastanesi'nde laboratuvar personeli olarak çalışan oğulları Emre Kılıç ile evlendi. Çiftin Oba Mahallesi'ndeki Club Olive Garden'da yapılan düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Canlı müziğin de olduğu düğünde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşayan davetliler, düğün sonunda genç çifti tebrik ettiler.
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