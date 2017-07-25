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'Darbeyi Atatürkçüler yaptı' diyen Gülen'e: "Densiz..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı

'Darbeyi Atatürkçüler yaptı' diyen Gülen'e: "Densiz..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı

25 Temmuz 2017 Salı 14:30
'Darbeyi Atatürkçüler yaptı' diyen Gülen'e: "Densiz..."
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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

HAK , hukuk ve adalet yürüyüşünü başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.Basın özgürlüğü sadece bizim için değil, demokrasisi gelişmiş tüm ülkeler için önemli. Dün 24 Temmuz'du. Basın Bayram ve Sansürün Kaldırılışının 109. Yıldönümü. 109 yıl önce basın üzerindeki baskılar kalktığı için bayram ilan edilmiş. 109 yıl sonra Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Acı tabloya bakın. Özgürlükler her alanda ilerliyor. Bunun önüne set çekiliyor. Basın bayramı kutlanmadı. Aynı gün Cumhuriyet'in davası görülüyor. Cumhuriyet gazetesi.Cumhuriyet'le yaşıt bir gazete. Bütün ömrü FETÖ gibi suç örgütleriyle mücadele eden bir gazete. Şimdi bu gazetenin yazarlarını alıyorsunuz, FETÖ'yle iltisaklı diye hapse atıyorsunuz. Aklın mantığın alacağı şey değil. Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Bülent Utku, Kemal Güngör, Ahmet Şık, Emre İper. Umuyoruz bu arkadaşlar serbest bırakılırlar.En büyük arzumuz budur. Kadri Gürsel'in çocuğunu kucaklamasına izin vermiyorlar. Düşünün Ahmet Şık'a soruyorlar. "Servetin?" "Tek dikili ağacım, kızım" diyor. Medya bu hale getirilmeli miydi? İddianameyi hazırlanan savcı da FETÖ'den yargılanan birisi. "

LOZAN

Atatürk'e dil uzatanlarda, Lozan'ı küçümseyenlerde vatan sevgisi var mı dır?

Sevr anlaşması nedir? Osmanlı'nın toprak büyüklüğü 5.5 milyon kilometrekareydi. Sevr imzalandığında alan aşama aşama 470 bin kilometrekareye düştü. İzmir'in egemenliğini Yunanistan'a veriyorlar. Toplam Osmanlı'nın ordusu 50 bin kişi olacak diyorlar. Bunların külahlı bir adamı vardı ya, 'Yunan galip gelseydi' diyen bunların külahlı tarihçisine de buna müdahale etmeyen yargıya da, ses çıkartmayan iktidara da lanet olsun.Bugün Türkiye Dünya'dan soyutlanmış bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti uygar dünyanın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyet'i AKP'den ibaret değildir.Bütün dünyada saygıyla bahsedilen bir ülke olsun istiyoruz.

İSRAİL'E TEPKİ

Mescid-i Aksa İslam dünyası için çok önemli. İsrail hükümetinin, bizim duyarlılıklarımızı kabul etmesi gerekiyor. İbadet yerinde şiddet olmaz, ibadet edene tekme atılmaz, her inanca saygı göstermek insan olmanın temel görevidir. Neve Şalom Sunagogu'na yönelik saldırılar da asla kabul edilemez.

GÜLEN'E: DENSİZ

"Bir densiz kalkmış şu açıklamayı yapıyor; "15 Temmuz'u Atatürkçüler, ulusalcılar yapmış olabilir" diyor, bunu FETÖ terör örgütünün lideri diyor. Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi? Yine o dönemde de mazlumlara biz sahip çıktık. AK Parti size devleti teslim etti, savcınıza kurşun geçirmez araba tahsis etti. Onlar size hocaefendi diyorlardı. Her istediğinizi verdiler. 169 general verdiler, üniversiteler verdiler, rektörler verdiler, yüzlerce okul verdiler, yüzlerce dershane verdiler. Emniyet müdürleri verdiler, istihbaratçı sorunumuz var dediniz, istihbaratçılar verdiler, size banka kurdurdular, kurdeleleri kestiniz. Yüzlerce binlerce öğretmen verdiler. müsteşarlar verdiler ve siz daha da ileri gittiniz. Biz Türkiye'nin bütün sırlarınız istiyoruz, kozmik odayı istiyoruz dediniz, kozmik odayı da verdiler. Kozmik odayı bir terör örgütüne vermek vatana ihanettir, ihanet edenler de iktidardadır. Utanmadan sıkılmadan, bu darbe girişimini Atatürkçüler yapmış diyorlar. Asıl sorunlu seninle birlikte sana devleti teslim edendir. Sana devleti teslim edenlerde er geç hesabını soracağız, kimse unutmasın. Demiştik ki bir ipte iki cambaz oynamaz, biri düştü, diğeri duruyor. O da hesabını verecek göreceksiniz."

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