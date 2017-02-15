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'Darbe anayasası değişecek'

Kurmaylarıyla referandum toplantısı yapan Berberoğlu, "16 Nisan'dan sonra darbe anayasası değişecek" dedi

'Darbe anayasası değişecek'

Kurmaylarıyla referandum toplantısı yapan Berberoğlu, "16 Nisan'dan sonra darbe anayasası değişecek" dedi

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:36
'Darbe anayasası değişecek'
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, önce yönetim kurulu üyeleri, ardından Alanya Belediye Meclisi'nin AKP'li üyeleriyle Anayasa Referandumu için buluştu. 16 Nisan'a kadar sahalarda olacaklarını söyleyen Güney, kurmaylarına sahada neler yapılacağını anlattı. Alanya Öğretmenevi'nde Belediye Meclisi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıya, 8 yıl AKP İlçe Başkanlığı da yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney de katıldı. Bu değişiklik paketi ile beraber, askeri bir cunta ile gerçekleşen darbe sonrasında kabul edilmiş anayasanın da değişmiş olacağını söyleyen Berberoğlu, "Ayrıca, demokratik standartların ve hukuk devleti yapısının güçlendirilmesi ve yükseltilmesi nedeniyle uluslararası sermayenin de ülkeye girişi artacak" dedi. AKP Hükümeti'nin, bu değişiklik paketi ile Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik büyümeyi demokraside de sağlamayı hedeflediğini belirten Berberoğlu, "İnsanlar, bir yandan kişisel özgürlüklerden faydalanırken, diğer taraftan ekonomik büyümeden pay alabilecekler. İnsanlar artık ekmekle özgürlük arasında bir tercih yapmak zorunda kalmayacaklar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AkpMustafa BerberoğluDarbe Anayasası
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