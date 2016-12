'Cumhurbaşkanı ile AKP'yi buluşturalım'

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AKP Antalya milletvekilleri, Antalya'nın AKP'li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.Antalya’ya vaat ettiklerini bir bir yerine getirdiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Antalya’nın ilçe yollarını yapıyoruz. Hızlı Tren Projesi devam ediyor. Manavgat’a turizm, Kumluca’ya eğitim, Serik’e işletme fakültesi açtık. Alanya’ya iki üniversite kurduk, Manavgat’a ve Serik’e de kuracağız. Yeni imam hatipler açıyoruz. Antalya’mızın neye ihtiyacı varsa onu yapacağız. Aynı zamanda fen lisesi, sosyal bilimleri spor lisesi de açıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılıyoruz” dedi.Halep’te 45 bin kişinin mahsur kaldığını ve Türkiye’nin mazlumların sesi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’den başka oradaki mazlumların sesini duyan oldu mu? Minik kız Bana’nın sesini bizden başka duyan oldu mu? Herkes duyarsızdı ama Türkiye susmadı. Herkes gibi susmayacağız, herkes dursa biz durmayacağız. O 45 bin kişinin Halep’ten sağ salim gelmesi için hiç uyumadan günlerce gecelerce çalıştık. Hainlik yapanlar oldu. İnsani duygulardan uzaklaşmış, hayvanlaşmış gruplar var. Oradaki sivil insanlar onların umurunda değil. Kan emiciler var ya onlar, arkasındaki ülkeler ama bıkmadık. Arazide de çalıştık. Diplomatik kanalları çok iyi işlettik. 45 bin kişiyi kurtardık, onların içerisinden hasta ve yaralıları ülkemize getirdik" diye konuştu.Dünya üzerindeki bütün mazlumların Türkiye’nin sorumluluğu altında olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bizim işte sorumluluğumuz sadece bu değil. Dünyadaki tüm mazlumlar bizim sorumluluğumuz altında. Biz ne diyoruz, artık Türkiye var. Güçlü Türkiye var. Dünyadaki 2.4 milyar ümmet yalnız değildir. Kimsesiz değildir. Artık onlara biz sahip çıkacağız. Geçen sene bir yıl içerisinde yaptığımız yardım miktarı 3.2 milyar Dolar. TİKA aracılığıyla yurtdışında yaptığımız kalkınma yardımı ise 3.9 milyar Dolar. Toplamda 7.1 milyar Dolar insani ve kalkınma yardımı yapmış bir ülkenin evlatlarıyız. Bununla da gurur duyuyoruz. En zor şartlar altında bile bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’de yeni bir değişikliği engellemek istiyorlar. Nasıl sonuçlanacak, Türkiye’ye istikrar gelecek, ülke güçlenecek. Türkiye koalisyon larla uğraşmayacak, yeniden bir sıçramaya girecek. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne karşı olanların hepsi bunu bildiği için karşı çıkıyor. İçerideki hainler de bunun için karşı çıkıyor. Dışarıda kıskananlar da bunun için karşı çıkıyor. Bugün buna en çok kim karşı çıkıyor? PKK güdümüne bağlı siyasetçiler ve PKK karşı çıkıyor. Yeni Türkiye’de teröre ve teröristlere yer yok. Güçlü bir Türkiye olacak ve güçler ayrılığı daha iyi tesis edilecek. Dünyanın her yerinde başkanlar partili oluyor. Başbakan da partili ama seçildikten sonra bütün Türkiye’ye hizmet veriyor. Bunda bir fark yok ki" dedi.Meclis'in yasama görevini yapacağını, denetim görevini çok iyi yapacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Sistem o kadar güzel bir şekilde yapılmış ki, dengeler tıkır tıkır işleyecek. Kontrol mekanizması da çok iyi işleyecek. Türkiye’de koalisyon dönemleri bitecek ve istikrar gelecek. Bunları her zaman anlatacağız ama artık hasreti bitirelim. Artık gönül olarak her zaman bizimle olan ama maalesef kanunlardan dolayı partisiyle bağını koparmak zorunda kalan partimizin kurucusu cumhurbaşkanımızı AKP ile birleştirme zamanı gelmiştir. Bunu da başaracağız” diye konuştu. Zor günleri milletle omuz omuza aşacaklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “15 Temmuz’da ve Fırat Kalkanı’nda şehitlerimiz var. Bazıları diyor ki, Fırat Kalkanı’nda ne işimiz var. Şimdi bırakalım da bu kansızlar, dinimizi istismar eden kan emiciler gelip ülkemize mi saldırsın. Neredeyse düşman, oraya gidip yok etmemiz lazım" mesajı verdi.