Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var

Kardeşlerim cumhurbaşkanlığı sistemini şahsi hevesim olarak göstermek isteyenler en büyük haksızlığı gençlerimize yapıyor. Biz bugün varız yarın yokuz. Allah ömür verdikçe ülkeme hizmet edeceğim. Bizden sonra bugünün gençleri bayrağı devralacak. Hep söylüyorum 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde bir garanti var mı? Rabbim takvimi nasıl belirlediyse süreç böyle yürüyor. Ne bir an ileri ne bir an geri. Gideceğimiz yer belli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Kahramanmaraş ziyaretinin ardından Elazığ’a geldi. Havayoluyla saat 11.50’de kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Ak Parti Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar ve Metin Bulut ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz karşıladı.

Erdoğan, Elazığ'daki toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları:

Fethi Sekin'in şehri Elaziz'i iyi biliyorum. Elazığ'daki bayrak sevgisi Türkiye'ye örnek olacak kadar güçlüdür. Elazığ'a yeni yapılan şehir hastanesine şehidimiz Fethi Sekin'in adını vereceğiz.

Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur. Cumhurbaşkanı sistemine karşı çıkanların bir kısmı bilmediği için karşı çıkıyor. Bir kısmı da kendi foyaları ortaya çıkacak diye karşı çıkıyor. Türkiye'de rejim değişmiyor. Değişen sadece yönetim sistemidir. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşayacağız. Sapla samanı karıştırarak milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar.

5 yıllığına göreve getirilen Cumhurbaşkanı anayasa çerçevesinde görevini yerine getirecek. Bu istikrar sürecinin 5 yıl süreyle garanti altına alınması anlamına geliyor. Bu ülke 25 günde hükümet değişikliği gördü. Şimdi istikrar ve güven olacak. İstikrarın olduğu yerde kalkınma olacak. Milletvekili sayısını da 550'den 600'e çıkarıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye kendine en uygun sistemine kavuşacaktır. Bu ülkede Cumhurbaşkanının Başbakan'a anayasa kitapçığını fırlattığını gördük mü? Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yetkileri tek elde toplanacak. Artık çekişme, çatışma ve kriz çıkmayacak. Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla Meclis'in yürütme üzerindeki yetkisi güçlendiriyor. Meclis'e yaptığı tüm işlemlerle ilgili Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açma ve Yüce Divan'da yargılanmasını talep etme imkanı veriliyor. Tüm bu düzenlemelerle yürütme göreviyle yasama organlarının görevleri arasındaki ayrım netleştirildiği için karşılıklı yetki aşımı diye bir mesele inşallah olmayacaktır.

Ana muhalefet ne diyor, parlamento olmuyor, yasama ortadan kalkıyor. İşleri güçleri dedikodu. Kararname ile düzenlenen bir konuda kanun çıkarılırsa üstünlük kanunda olduğu için kararname geçersiz hale geliyor. Bütçe dışında Cumhurbaşkanı'na kanun teklif etme yetkisi de verilmiyor. Sadece bütçe kanunun meclisteki görüşmeleri çıkmaza girerse ülkede işlerin sürmesi için bir önceki bütçe yeniden değerlendirmeyle sunuluyor. Birileri Meclis'in işlevsiz kılındığını söylüor. Yok böyle bir şey. Meclis aksine güçleniyor. Daha geniş vazifeler üstleniyor. Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığını da ekliyoruz. Yargının herhangi bir grubun, hizbin, ideolojinin tasallutuna girmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Askeri mahkemeler kapatılıyor. HSYK'nın yapısı çoğulculuğu korunarak daha da güçlendiriliyor.

Anayasa değişikliğiyle getirdiğimiz bir başka yenilik de Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisini kesmesi ortadan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı adayı olacaksın kurucusu olduğun partinden ilişkin kesiliyor. Bir insanın karakterinde tarafsız olmak diye bir şey olur mu; olmaz. Gerçekçi olmak lazım. İnşallah bu sistemle kazanan Türkiye olacak. Kazanan Türk Milleti olacak.

Bu kardeşiniz başbakan olduğu zaman ilk attığımız adım neydi. Seçilme yaşını 25'e indirdik. Şimdi 18 yaşa indirdik. Diyorlar ki çoluk çocuğa mı bırakacağız parlamentoyu! Bu ne demek ya? Bu gençlik sıradan bir gençlik değil. Bu gençlik Fatih'lerin torunudur. Fatih bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Sizde açarsınız. Öyle ise daha çok çalışacağız.İnşallah parlamentomuzda 18-25 yşa arası seçilmiş gençler görmek istiyoruz, bakanlar görmek istiyoruz. Bugün dünyanın dev şirketlerini gencecik çocuklar yönetiyor. Ama bunların kafası basmaz bu işlere. Biz gençliğimizle iftihar ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemini şahsi hevesim, arzum olarak göstermek isteyenlere en büyük haksızlığı gençlerimize yapıyorlar. Bizler faniyiz, bugün varız, yarın yokuz. Allah ömür ve imkan verdikçe ülkeme ve milletime hizmet vermek için çalışacağım, mücadele edeceğim. Bizden sonra bu bayrağı bugünün gençleri devralacak. Şu meydanı coşkuyla dolduran gençler olacak. 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde bir garanti var mı? Emri hak vaki olur çıkamayabiliriz. Rabbim takvimi nasıl belirlediyse bu süreç böyle yürüyor. Ne bir an ileri, ne bir an geri. Kimsenin bu noktada garantisi yok. Gideceğimiz yer iki metreküp çukur, 9 metre 15 santim kafes. Başka bir şey var mı? Tek şey var baki kalan kubbede hoş bir seda imiş. Kötülük yaptıysak onunla, iyilik yaptıysan iyilikle anılacaksın.

Bugün yaptığımız her şey, attığımız her adım yarın gençlerimizin işini kolaylaştırmak, önünü açmak için. Bizler 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in torunlarıyız. Gittiğimiz ülkelerde 20'li yaşlarda Bakanlarla, 25 yaşında Dışişleri Bakanlarıyla tanışıyoruz. Bu benim ülkemde olacak, olacak. Şayet gençlerimiz o birikime, kabiliyete sahipse bizde niçin olmasın? Olacak. Önce kendimize inanacağız ondan sonra da bu yola koyulacağız.

Şimdi dağlara 15 yaşındaki gençlerimiz, kızlarımız götürülmüyor mu? Kandil'e götürülmüyor mu? Onlar 16 Nisan oylamasında 'hayır' diyor. O Diyarbakır Belediyesi'nin önünde ağlayan anneler niye ağladılar? Yavruları dağa kaçırılmıştı da onun için ağladılar. Onları dağa kaçıranlar şimdi 'hayır' diyor. 16 Nisan için hayır diyor. Onlarla beraber hareket edenler var. Unutmayın kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır.