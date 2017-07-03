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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Kınalıada Korveti Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç törenlerine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada önemli bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık konuşuyorum, eğer bu yolu izlemeseydik bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışı operasyonları da yönetemezdik. Bu yüzden savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesine yönelik stratejilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Kınalıada Korveti Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç törenlerine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada önemli bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık konuşuyorum, eğer bu yolu izlemeseydik bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışı operasyonları da yönetemezdik. Bu yüzden savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesine yönelik stratejilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Kınalıada Korveti Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sebebi ne olursa olsun, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır içine girenler, karşılarında bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, bu arada elbette kendisi de kazanan, gerçekten işinin ehli, gerçekten üretken, gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz, tüm firmalarımız yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir." dedi.

"AÇIK KONUŞUYORUM..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum; herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır. Gerekirse zaman ve maliyet konusunda dahi fedakarlık yaparak bu yolu izlemek mecburiyetindeyiz. Açık konuşuyorum; şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hale gelmiştik. Bunun için savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın desteklenmesine yönelik çalışmaların stratejisini gözden geçirmek durumundayız." diye konuştu.
"10 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ülke olarak, adımları daha hızlı atmamız gerekiyor. Askeri gemi inşası, hele hele denizaltı inşası, savunma sanayi alanında iftihar verici başarıları ortaya koyduğumuz bir alandır. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor." dedi.

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